ABD'li Bitcoin madencileri tarife duraklamasını fırsata çeviriyor - Son Dakika
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ABD'li Bitcoin madencileri tarife duraklamasını fırsata çeviriyor

ABD\'li Bitcoin madencileri tarife duraklamasını fırsata çeviriyor

Trump yönetiminin 90 günlük tarife duraklaması, ABD Bitcoin madencilik şirketlerinin ekipman stoklama stratejilerine hız kazandırdı. Hashlabs CEO'su Jaran Mellerud, yüzde 10'luk temel tarifenin bile ABD'li madencileri rekabet açısından dezavantajlı konumda bıraktığını vurguluyor. Sektör uzmanları, yaklaşan olası tarife artışlarına karşı kısa vadeli bir hamle bekliyor.

11.04.2025 12:51
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ABD Bitcoin madencilik sektörü, Trump yönetiminin değişken tarife politikalarına uyum sağlamaya çalışıyor. Başkan Donald Trump, ağır karşılıklı tarifeleri 8 Temmuz'a kadar duraklatsa da Çin hariç çoğu ülkeye minimum yüzde 10 tarife uygulamayı sürdürüyor. Bu durum, sektörün uzun vadeli planlama yapmasını zorlaştırırken, şirketleri uluslararası pazarlara yönelmeye itiyor.

ABD Madencilik Şirketleri 90 Günlük Tarife Belirsizliğinde Cihaz Stokluyor

ABD'li Bitcoin madencilik firmaları, Trump yönetiminin son tarife kararları karşısında stratejik hamlelerini gözden geçiriyor. Hashlabs CEO'su Jaran Mellerud, yüzde 10'luk verginin ilk tarifelerden çok daha hafif olmasına rağmen ABD'li madencilerin yurt dışındaki rakiplerine kıyasla hala "açık bir dezavantaja" sahip olduğunu belirtiyor.

Mellerud, ABD'nin temel tarifelerinin "ABD'de madenciliği kârsız hale getirecek kadar yeterli olmadığını ancak kesinlikle sermaye harcamalarını artırdığını ve yeni yatırımların uzun vadeli uygulanabilirliğini etkileyeceğini" söyledi. Sektör uzmanları, madencilerin olası gelecekteki tarife artışlarının önüne geçmek için acele ettikçe, makine ithalatında kısa vadeli bir artış bekliyor.

Luxor Technology'nin operasyon müdürü Ethan Vera, kripto madencilik cihazlarında bir fiyat artışının zaten yaşandığını doğruladı. ABD'li madenciler 90 gün içinde olası daha fazla artışın öncesinde makine satın almayı sürdürürken, ABD'ye gelen makinelerin fiyatı ve yurt içi montaj sözleşmelerinin maliyeti de yükseliş gösterdi.

Trump, 2 Nisan'da en büyük üç madencilik cihazı üreticisine ev sahipliği yapan ülkeler olan Tayland, Endonezya ve Malezya'ya sırasıyla yüzde 36, yüzde 32 ve yüzde 24 oranında tarife uygulamıştı. Şimdi bu tarifelerin duraklatılması geçici bir rahatlama sağlasa da Blockchain teknolojisi ve madencilik sektörü için uzun vadeli belirsizlik devam ediyor.

Mellerud, "Madencilerin ihtiyaç duyduğu şey, öngörülebilirlik ve istikrarlı kurallardır, her birkaç ayda bir politika değişikliği değil" diyor. Bu durum, Amerika merkezli madencilik operasyonlarının büyüme planlarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Luxor'un Vera'sı politika değişikliklerinin "kesinlikle büyümeye zarar vereceğini" söylerken şirketin stratejisini yeniden düşünmek ve gelecekteki genişleme için uluslararası pazarları değerlendirmek zorunda kaldığını ekledi.

Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında kalan tüm Bitcoin'in "ABD'de üretilmesini" savunması ve ailesinin "American Bitcoin" madencilik girişimine ortak olması dikkat çekici. Buna rağmen, Vera'ya göre kripto madencilik endüstrisi Trump yönetimi için "yüksek öncelik" taşımıyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD'li Bitcoin madencileri tarife duraklamasını fırsata çeviriyor - Son Dakika

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