ABD merkezli kripto paralar rekor kırdı - Son Dakika
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ABD merkezli kripto paralar rekor kırdı

ABD merkezli kripto paralar rekor kırdı

GMCI tarafından başlatılan USA Select Index, ABD merkezli kripto protokollerinin son iki aydaki performansını ortaya koydu. Endeks, Kasım ayından bu yana yüzde 183 değer kazanarak 95 dolardan 269,04 dolara yükseldi. XRP, Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) toplam endeksin yüzde 66'sını oluşturuyor.

30.01.2025 15:27
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ABD kripto ekosistemi önemli bir dönüşüm yaşıyor. Başkan Donald Trump'ın kripto para liderliğini destekleyen kararnamesi ve SEC'deki yeni kripto odaklı görev gücü, yatırımcı güvenini artırıyor. Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerindeki artan işlem hacimleri, bu değişimi destekliyor.

ABD Kripto Protokolleri Yüzde 183 Değer Kazandı

GMCI'nin yeni başlattığı USA Select Index, 13 farklı varlıktan oluşuyor. Endekste XRP, SOL ve DOGE'un yanı sıra Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Sui (SUI), Cardano (ADA) ve Litecoin (LTC) gibi önemli protokoller yer alıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte ABD, kripto para sektöründe lider konuma tırmanıyor. Perakende kullanıcıların kripto uygulamalarına olan ilgisi artarken, kurumsal yatırımcılar da spot ETF'lere yönelmeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, daha önce ABD kullanıcılarını kısıtlayan protokollerin stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden oluyor. Binance ve FTX gibi büyük kripto para borsalarının ABD'ye özel kuruluşlar oluşturması, bu dönüşümün sürecinin önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Solana, Son Dakika

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