ABD siyasetinde kripto karşıtı tutum kaybetti - Son Dakika
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Kripto Para

ABD siyasetinde kripto karşıtı tutum kaybetti

ABD siyasetinde kripto karşıtı tutum kaybetti

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi ve kripto dostu Senatör Bernie Moreno'nun Ohio'daki başarısını değerlendirdi. Armstrong, kripto karşıtı politikaların seçmenlerin desteğini kazanamadığını vurguladı. Sektörün önde gelen isimlerinden Coinbase ve a16z, Fairshake PAC'e verdikleri desteği artırdı.

07.11.2024 12:57
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5 Kasım ABD seçimleri, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Kripto para karşıtı söylemleriyle tanınan Demokrat Senatör Sherrod Brown'ın Ohio'da yenilgisi, seçmenlerin mevcut finansal sistemden duydukları memnuniyetsizliği yansıtıyor.

Coinbase CEO'su: Kripto Endüstrisi Amerika'da Güç Kazanıyor

Brian Armstrong, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada kripto karşıtı tutumun politik kariyerleri sonlandırdığını belirtti. Kripto dostu Fairshake PAC'in 2026 ara seçimleri için 78 milyon dolar toplaması, sektörün politik alandaki gücünü kanıtlıyor.

Seçim sonuçlarının ardından sektör liderleri umutlu açıklamalar yapıyor. Özellikle terörizm finansmanı konusundaki kripto para kısıtlamalarına karşı çıkan Bernie Moreno'nun zaferi, düzenleyici çerçevenin geleceği açısından önem taşıyor.

Massachusetts'te Senatör Elizabeth Warren'ın koltuğunu koruması ve Cumhuriyetçi kripto savunucusu John Deaton'ı mağlup etmesi, sektörün hala bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Armstrong, makul düzenlemelerin yapılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Coinbase CEO'su, tüketicileri ve endüstriyi koruyacak yasaların çıkarılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

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