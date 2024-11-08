ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor - Son Dakika
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ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor

ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor

Detroit şehri, PayPal aracılığıyla kripto para ile vergi ve harç ödemelerini kabul eden ABD'nin en kalabalık şehri olmaya hazırlanıyor. 630 bin nüfuslu şehirde 2025 yılının ortasında başlayacak uygulama, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan vatandaşlar için yeni ödeme seçenekleri sunacak. Belediye yönetimi, Blockchain teknolojisinin şeffaflık ve güvenlik avantajlarından yararlanarak kamu hizmetlerini modernleştirmeyi hedefliyor.

08.11.2024 13:51
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Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan, şehrin teknoloji dostu vizyonunu güçlendiren yeni bir adımı hayata geçiriyor. Colorado, Utah ve Louisiana eyaletlerinin ardından Detroit'in bu kararı, kripto paraların kamu ödemelerinde yaygınlaşması açısından önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Şehir yönetimi, Blockchain teknolojisinin sivil uygulamaları için girişimcileri yenilikçi projelerle başvurmaya davet ediyor.

Detroit Kripto Para ile Vergi Tahsilatına Başlıyor

Detroit Belediyesi'nin son hamlesi, teknolojik yenilikleri kamu hizmetlerine entegre etme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefleyen proje, özellikle geleneksel bankacılık sistemine erişimi kısıtlı olan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor.

Hazinedar Nikhil Patel, sistemin 2025 yılı ortasında devreye gireceğini belirtti. Şehir yönetimi, PayPal'ın güvenli platformu üzerinden gerçekleştirilecek ödemelerin, vatandaşlar için kolay ve erişilebilir bir deneyim sunmasını hedefliyor.

Detroit'in bu kararı, hâlihazırda kripto para ödemelerini kabul eden Williston, North Dakota ve Miami Lakes, Florida gibi daha küçük şehirlerin izlediği yolu genişletiyor. Teknoloji odaklı bu yaklaşım, şehrin girişimcilik ve ekonomik fırsat direktörlüğünün Blockchain tabanlı projelere verdiği destekle güçleniyor.

Belediye yönetimi, veri güvenliğini artırmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için Blockchain teknolojisinin potansiyelinden yararlanmayı planlıyor. Bu kapsamda şehir, Blockchain girişimcilerini yenilikçi projeler geliştirmeye teşvik ediyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD vergi ödemelerinde kripto para dönemini başlatıyor - Son Dakika

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