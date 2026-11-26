Alaska'dan Cumhuriyetçi Temsilci Nick Begich'in sunduğu Amerikan Rezervini Modernleştirme Yasası tasarısı, Finansal Hizmetler Komitesi'nin raporunu sunmasının ardından 24 Kasım'da Temsilciler Meclisi'nin genel kurul takvimine alındı. Tasarı rezervdeki Bitcoin'lerin (BTC) en az 20 yıl satılmasını yasaklıyor.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te imzaladığı kararnameyle kurulan ve federal hükümetin elindeki Bitcoin'leri toplayan rezervi yasaya bağlamayı amaçlıyor. Kararnameler gelecekteki bir başkan tarafından kaldırılabildiği için tasarının destekçileri rezervin yasayla güvenceye alınmasını istiyor.

BİTCOİNLER EN AZ 20 YIL SATILAMAYACAK

Tasarıya göre rezervdeki Bitcoin'ler yasa yürürlüğe girdikten sonra en az 20 yıl boyunca tutulacak. Bu sürede Bitcoin'lerin satılması, takas edilmesi, açık artırmaya çıkarılması ve teminat gösterilmesi yasak olacak.

Süre dolduğunda Hazine Bakanı iki yıllık her dönemde rezervin en fazla yüzde 10'unun satılmasını önerebilecek. Hazine ayrıca süre bitmeden iki yıl önce Kongre'ye rezervin korunması ya da kademeli olarak satılması konusunda öneri sunacak.

HAZİNE 180 GÜNDE REZERVİ KURACAK

Hazine, yasa yürürlüğe girdikten sonra 180 gün içinde rezervi ve ayrı bir Dijital Varlık Stoku'nu kuracak. Federal kurumlar da ellerindeki dijital varlıkların tam dökümünü 60 gün içinde Hazine'ye verecek.

Öte yandan Hazine her yıl rezervdeki varlıkları ve özel anahtarların kontrolünü gösteren bir rapor yayımlayacak. Raporu bağımsız bir denetçi kontrol edecek. Eyaletler de kendi Bitcoin'lerini sahiplik haklarını koruyarak bu rezervdeki ayrı hesaplarda tutabilecek.

Finansal Hizmetler Komitesi tasarının değiştirilmiş halini 16 Eylül'de kabul etmişti. Tasarı komite oylamasında 21'e karşı 28 oy almıştı.

Değişikliklerle birlikte Bitcoin alımlarının gümrük vergisi gelirleri ya da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kaynaklarıyla finanse edilmesini öngören maddeler metinden çıkarıldı. Tasarının aralarında Demokrat Temsilci Jared Golden'ın da bulunduğu 23 ortak sunucusu var.

Tasarı henüz genel kurulda oylanmadı ve oylama için bir tarih belirlenmedi. Temsilciler Meclisi'nden geçmesi halinde yasalaşması için Senato'nun da onay vermesi gerekecek. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3 değer kazanan Bitcoin 60 bin 600 dolardan işlem görüyor.