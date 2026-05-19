ABD\'nin kripto para kullanımı 2022\'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Yükselişe rağmen 2025 rakamları ABD'lilerin yüzde 12'sinin kripto kullandığını bildirdiği 2021 düzeyinin gerisinde kaldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 9'u kriptoyu yatırım aracı olarak kullandığını bildirdi. Ödeme amacıyla kullananların oranı yüzde 2'de kalırken aile veya arkadaşlara para göndermek için kullananlar yüzde 1 oldu.

YATIRIM TEMEL KULLANIM ALANI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Kripto kullanımı banka hesabı bulunmayanlar arasında dikkat çekici biçimde daha yüksek çıktı. Banka hesabı olmayanların yüzde 6'sı kripto ile işlem yaparken bu oran banka hesabı olan yetişkinlerde yüzde 2'de kaldı. ABD'de 2025'te yetişkinlerin yaklaşık yüzde 6'sı banka hesabına sahip değildi.

Ödeme amacıyla kripto kullananların yüzde 25'inden fazlası işletmenin kripto ödemeyi tercih ettiğini söyledi. Bu tercih hız, gizlilik ve düşük maliyet avantajlarına dayandırıldı. İşletmelerin yüzde 10'undan azı kripto ödemeyi bankalara göre "daha güvenli" buldukları veya geleneksel bankacılık sistemine güvenmedikleri için tercih etti.

Bitcoin ve kripto paraları günlük ödemelere taşımak ABD'deki ödeme şirketlerinin temel odak alanlarından biri haline geldi. Büyük ödeme platformları 800 binin üzerinde ABD merkezli işletme için Bitcoin ve stablecoin ödemelerini etkinleştirdi. Eski PayPal başkanının kurduğu bir Bitcoin Lightning Network girişimi de Bitcoin ödemelerini ana akıma taşımaya çalışıyor.

YENİ FED BAŞKANI BİTCOİN'E OLUMLU BAKIYOR

Fed yıllar boyunca kriptoya temkinli bir tutum sergilemişti. Bu tutumun mimarı Jerome Powell'ın görevi cuma günü sona erdi. Senato çarşamba günü Kevin Warsh'ı yeni Fed başkanı olarak onayladı.

Warsh 2006-2011 yılları arasında Fed yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Bitcoin'in "piyasa disiplini sağlayabileceğini" söyleyen ve kriptoyu 40 yaş altı yatırımcılar için altına benzeten Warsh Bitcoin'e olumlu yaklaşımıyla biliniyor. Warsh para politikasında şahin görüşleriyle tanınıyor ve mali kısıtlama, düşük enflasyon ve niceliksel gevşemeye daha az bağımlılık yanlısı bir tutum sergiliyor.