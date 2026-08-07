ABD'nin kripto yasası için kritik günler başladı - Son Dakika
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ABD'nin kripto yasası için kritik günler başladı

ABD\'nin kripto yasası için kritik günler başladı
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Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, ABD Senatosu'nun ağustos tatiline girmeden önce CLARITY Yasasını oylayacağını söyledi. Scott, Çoğunluk Lideri John Thune'un tasarıyı gündeme almak için hâlâ birkaç günü bulunduğunu belirtti.

Güney Carolina senatörü, bir televizyon kanalına verdiği röportajda Senato'nun tasarı için "ilk usul oylamasını yapması gerektiğini" söyledi. Gündemi belirleme ve genel kurul oylamalarını planlama yetkisine sahip Thune'un, önümüzdeki birkaç gün içinde görüşmeyi sonlandırma önergesi sunabileceğini ekledi. Scott, "İyi haber şu ki işi bitirecek zamanımız var." ifadesini kullandı.

Scott'ın açıklaması, çarşamba günü Senato'yu tatil öncesi CLARITY'yi oylamaya çağıran Senatör Cynthia Lummis'in sözleriyle örtüştü. Cumhuriyetçi liderlik bir oylama planlarsa tasarının Senato'dan geçip Kongre'de ilerlemesi için 60 oy gerekiyor.

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Perşembe günü itibarıyla çözülemeyen başlıkların başında, birçok Demokratın Başkan Donald Trump'ın kripto yatırımlarına ilişkin kaygıları geliyor. Bankacılık sektörü yöneticileri ise stablecoin ihraç eden kripto şirketleri için lisans şartları ve faaliyet kısıtlamaları getirilmesini istiyor.

Milletvekilleri bu başlıklarda uzlaşır ve tatil öncesi Senato gündeminde yer açarsa, CLARITY Yasası için oylama yapılabilir. Tatil öncesi oylama için hâlâ birkaç gün bulunuyor.

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