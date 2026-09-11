ABD'nin kripto yasası için kritik metin ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'nin kripto yasası için kritik metin ortaya çıktı

ABD\'nin kripto yasası için kritik metin ortaya çıktı
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ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, kripto piyasa yapısı yasası CLARITY'nin güncellenmiş metnini kritik oylama öncesinde yayımladı. 630 sayfalık yeni metin, merkeziyetsiz olmayan finans protokollerine CFTC'ye kayıt zorunluluğu getiriyor ve kredi birliklerinin kripto faaliyetlerini açıklığa kavuşturuyor. Etik bölümü büyük ölçüde korunuyor. Tasarı henüz Demokratların desteğini kazanmadı.

10 Eylül'de Senatör Cynthia Lummis ve diğer Cumhuriyetçiler 630 sayfalık metni yayımladı. Lummis, Demokrat meslektaşlarının talebiyle 114'ten fazla hüküm eklediklerini ve tasarının "güçlü, iki partili bir ürün" hâline geldiğini savundu. Yeni metnin en dikkat çekici değişikliği, "merkeziyetsiz olmayan finans protokolleri" için getirilen kayıt zorunluluğu oldu. Bu protokollerin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonuna (CFTC) kaydolması gerekecek. Kuralları CFTC ile Hazine yazacak.

Tasarı, bir protokolün ne zaman merkeziyetsiz sayılmayacağını tanımlıyor. Bir kişi protokolün işleyişini kontrol edebiliyor veya esaslı biçimde değiştirebiliyorsa protokol merkeziyetsiz sayılmıyor. Yalnızca önceden belirlenmiş şeffaf kurallarla çalışmayan ya da kullanımı kısıtlanabilen veya sansürlenebilen protokoller de merkeziyetsiz kabul edilmiyor. Metin ayrıca merkeziyetsiz finans (DeFi) hükümlerini yalnızca spot ve nakit dijital emtia işlemleriyle sınırlıyor. Lummis, bu düzenlemenin yerli kabile yönetimlerinin tahmin piyasalarına ilişkin kaygılarını gidermeyi amaçladığını söyledi. Yeni metin, kredi birliklerinin kripto faaliyetlerine de açıklık getirdi.

ETİK MADDESİ OCAK 2029'DA SONA ERECEK

Tasarının etik bölümünde önemli bir değişiklik yapılmadı. Temmuz ayında Trump, kamu görevlilerinin, çalışanların ve eşlerinin dijital varlık ihraç etmesini ya da desteklemesini yasaklayan bir maddeyi kabul etmişti. Madde, eyalet başsavcıları yerine Adalet Bakanlığı tarafından uygulanacak ve Ocak 2029'da sona erecek. Demokratlar bu dili yetersiz buldu. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile birlikte alternatif bir etik metni gönderdi.

Anlaşmazlığın merkezinde Başkan Donald Trump'ın büyüyen kripto serveti var. Bu varlıkların toplamı, World Liberty Financial ve TRUMP adlı memecoinle bağlantılı olarak yüz milyonlarca dolara ulaştı. Güncel metin henüz Demokratların desteğini kazanmadı. Tasarı için sonraki adım Demokratların desteğine bağlı görünüyor.

İLK USUL OYLAMASI 15 EYLÜL'DE

CLARITY, kabul edilirse kripto sektörünü ilk kez federal düzeyde düzenleyecek. Tasarının ilk usul oylaması, Senato'nun Washington'a döndüğü 15 Eylül'de yapılacak. Tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisinden geçti. Bu yıl ilerleyemedi. Başlıca engel, bankacılık lobisi ile kripto şirketlerinin müşterilere stablecoin getirisi ödenmesi konusundaki anlaşmazlığı oldu.

Ocak 2027'de Kongreden ayrılacak olan Lummis, yasayı geçirmek için çağrı yapmayı sürdürdü. Lummis, "CLARITY, bu kuralları Singapur ya da BAE bizim için yazarken kenardan izlemek yerine ABD'nin yazmasını sağlıyor." dedi. Başkan Trump da ABD'nin kripto ve Bitcoin alanında tartışmasız liderliğini koruması için tasarının geçmesi gerektiğini savundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin kripto yasası için kritik metin ortaya çıktı - Son Dakika

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