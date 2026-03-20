Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti - Son Dakika
Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti

Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti
20.03.2026 15:09
Algorand Foundation kripto düşüşünü gerekçe göstererek toplu işten çıkardı. Vakıf, kararın küresel makroekonomik belirsizlik ve kripto piyasalarındaki genel düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

LinkedIn verilerine göre 200'den az çalışana sahip olan vakıf, kadrosunun dörtte birini işten çıkardığını X platformunda duyurdu. Algorand Foundation, konuyla ilgili olarak, "Bu karar kolay alınmadı. Küresel makro ortamdaki belirsizlik ve kripto piyasalarındaki genel daralma bu adımın gerekçesini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Küçülme, kripto sektörünü etkileyen daha geniş bir dalgayı yansıtıyor. Nike bünyesindeki dijital koleksiyon birimi RTFKT ile yönetim protokolü Tally faaliyetlerine son verirken, Messari ve Block yapay zeka gelişmelerini gerekçe göstererek işten çıkarma kararı aldı. Geçen hafta OP Labs da 20 kişiyi işten çıkardı. Vakıf bu kararın finansal baskıdan değil, organizasyonel bir dönüşümden kaynaklandığını belirtti.

VAKIF VARLIĞI 38 MİLYON DOLAR

Vakfın en son şeffaflık raporuna göre Algorand Foundation, 38 milyon dolar değerinde ABD doları cinsinden yatırım ve 1,1 milyon ALGO token tutuyor. Vakfın desteklediği ağda gerçek dünya varlıkları yaklaşık 83 milyon dolara ulaşıyor. ALGO token'ı piyasa değeri sıralamasında 78. konumda yer alıyor ve toplam değeri yaklaşık 805,8 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Vakıf, "Algorand Foundation kaynaklarının protokolün uzun vadeli iş, teknoloji ve ekosistem öncelikleriyle artık daha sürdürülebilir bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Finansal güçlendirme misyonumuza ve Algorand protokolünün, ağının ve ekosisteminin gelişimine tam anlamıyla odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.

Algorand, 2017 yılında MIT kriptografı ve Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından kuruldu. Sıfır bilgi ispatlarının (zero-knowledge proof) geliştirilmesine katkı sağlayan Micali, Algorand'ı Layer 1 blok zinciri olarak tasarladı.

Son Dakika Kripto Para Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:35:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti - Son Dakika
