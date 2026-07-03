Analistten kritik seviyeler: Bitcoin ve Ethereum yükselişe mi geçiyor? - Son Dakika
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Analistten kritik seviyeler: Bitcoin ve Ethereum yükselişe mi geçiyor?

Analistten kritik seviyeler: Bitcoin ve Ethereum yükselişe mi geçiyor?
03.07.2026 13:00
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Kripto grafik analisti Ali Martinez, Bitcoin ve Ethereum'un uzun vadeli dip sinyalleri verdiğini savundu. Analiste göre her iki kripto parada da tarihsel olarak güvenilir teknik ve zincir üstü göstergeler, bir birikim sürecinin başladığına işaret ediyor.

Martinez, 2 ve 3 Temmuz'daki paylaşımlarında Bitcoin'in 60 bin, Ethereum'un ise 1700 dolar dolayında toparlandığı bir dönemde bu göstergelere dikkat çekti. Analiste göre geçmişte güvenilir sonuç veren bu ölçütler, kripto paralarda alımın güç kazandığını gösteriyor.

Martinez'in temel dayanağı, bireysel yatırımcılar ile büyük adreslerin aynı anda alım yapması oldu. Analiste göre bu eşzamanlı alım, tarihsel olarak kalıcı piyasa dipleriyle örtüştü ve daha uzun vadeli toparlanmaların zeminini hazırladı.

MARTINEZ BİTCOİN DİBİNİ 48 BİN 300 DOLARDA GÖRÜYOR

Martinez, Bitcoin için en önemli uzun vadeli birikim seviyesi olarak 48 bin 300 doları işaret etti. Bu fiyat, kalıcı olarak kaybolmuş Bitcoin'i dışarıda bırakarak ekonomik olarak aktif birimlerin ortalama alım maliyetini tahmin eden Yatırımcı Fiyatı göstergesine denk geliyor. Bitcoin tarihsel olarak büyük ayı piyasası diplerini bu seviye civarında oluşturdu.

Analiste göre son bir ayda 1 Bitcoin'den az tutan bireysel yatırımcılar ile 10 ila 100 BTC tutan orta ölçekli sahipler alımlara öncülük etti. 1000 ile 100 bin BTC kontrol eden en büyük adresler de daha yavaş bir tempoda olsa da net alıcıya döndü.

ETHEREUM'DA AYLIK ALIM SİNYALİ GERİ DÖNDÜ

Martinez, 3 Temmuz'daki paylaşımında Ethereum'un tarihsel açıdan önemli bir destek bölgesine girdiğini, 2021'e uzanan uzun vadeli fiyat kanalının alt sınırının 1100 dolar olduğunu belirtti. Analiste göre kanal tabanının her önceki testi güçlü alım çekti. Ethereum bu desteği korursa Martinez, önce 3000 dolar civarındaki kanal orta noktasına, ardından önceki döngü zirveleriyle örtüşen 5000 dolar dolayındaki üst sınıra doğru bir toparlanma öngörüyor.

Martinez ayrıca TD Sequential göstergesinin Ethereum için yeni bir aylık alım sinyali ürettiğini vurguladı. Analiste göre önceki aylık satış ve alım sinyalleri, 2021 zirvelerinden yüzde 78 düşüşün, 2022 dibinin ardından yüzde 235 yükselişin ve Mart 2025 alım sinyalinin ardından yüzde 182 ilerlemenin habercisiydi. Son sinyal, makro düzeyde satıcıların tükendiğine işaret ediyor ve Ethereum'un yeni bir büyük dip oluşturma ihtimalini güçlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para Analistten kritik seviyeler: Bitcoin ve Ethereum yükselişe mi geçiyor? - Son Dakika

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