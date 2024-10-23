Aralarında dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor: Milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davası futbol dünyasını sarstı - Son Dakika
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Kripto Para

Aralarında dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor: Milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davası futbol dünyasını sarstı

Aralarında dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor: Milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davası futbol dünyasını sarstı

Dünya çapında tanınan futbolcular, Omegapro kripto para dolandırıcılığında rol aldıkları iddiasıyla dava edildi. Dubai merkezli firma, 3 milyon yatırımcıdan 4 milyar dolar topladı. Omegapro skandalı, şimdi futbol dünyasını sarsıyor.

23.10.2024 15:04
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Ünlü futbolcular Vinicius Jr., Ronaldinho ve Luis Figo, 4 milyar dolarlık Omegapro kripto para dolandırıcılığı davasında suçlanıyor. Dubai merkezli şirketin yatırımcılara yüzde 300 oranında kazanç vaat eden dolandırıcılık olayına ünlülerin katılımı, yatırımcıları büyük zarara uğrattı. Avrupa'nın birçok ülkesi tarafından dolandırıcılıkla suçlanan firma, skandalın merkezinde yer alıyor.

Ünlü Futbolcular Kripto Dolandırıcılığı Nedeniyle Dava Edildi

Dünya futbolunun önde gelen isimleri, dev bir kripto para dolandırıcılığı davasının merkezinde yer alıyor. Dubai merkezli Omegapro şirketinin yürüttüğü iddia edilen dolandırıcılık olayında Vinicius Jr., Ronaldinho ve Luis Figo'nun da aralarında bulunduğu futbol yıldızları dava edildi.

Şirket, yatırımcılara 14 ay gibi kısa bir sürede yüzde 300 kazanç vaat ederek, dünya çapında yaklaşık 3 milyon kişiyi etkiledi ve 4 milyar dolarlık bir vurgun gerçekleştirdi. Kaká, Carles Puyol, Roberto Carlos ve Fernando Hierro gibi tanınmış futbolcular da davanın sanıkları arasında yer alıyor.

İspanya, Fransa, Belçika ve Peru'nun da aralarında bulunduğu birçok ülke, Omegapro hakkında uyarı yayınlamasına rağmen söz konusu futbolcuların şirketi desteklemeye devam ettikleri öne sürüldü. Hukukçu Lars Olofsson, davaların Londra'da görüleceğini belirtirken, İspanya'da açılması planlanan davaların yargı yetkisi henüz netlik kazanmadı.

2022'nin Kasım ayında FTX kripto borsasının çöküşüyle eş zamanlı olarak Omegapro, kullanıcı hesaplarını kapatarak para çekme işlemlerini durdurdu. Mağdurlardan birisi, ünlülerin etkisiyle 18 bin euro kaybettiğini belirtirken, bir diğer mağdur ise "Sadece onlar gibi yaşamak istedim, neden ben olmayayım?" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Olayın Türkiye ayağında ise önemli gelişmeler yaşandı. Şirketin kurucu ortağı İsveç vatandaşı Andreas Szakacs, ismini Emre Avcı olarak değiştirerek Türkiye'ye kaçtı ve bu yılın Temmuz ayında yakalandı. Aynı dönemde şirketin Hollandalı genel müdürü Robert V. de Türkiye'de gözaltına alındı.

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Son Dakika Kripto Para Aralarında dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor: Milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davası futbol dünyasını sarstı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Okan:
    aç gözlü insanlar doymazlar bizdeki haramiler gibi 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aralarında dünyaca ünlü futbolcular bulunuyor: Milyarlarca dolarlık kripto dolandırıcılığı davası futbol dünyasını sarstı - Son Dakika
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