Aralık ayında memecoin piyasasında milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı

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Aralık ayı, memecoin piyasası için sert bir düşüşle sonuçlandı. Başlangıçta 137 milyar dolara kadar yükselen piyasa değeri, ay sonunda 92 milyar dolara gerileyerek yatırımcıları şaşırttı. Bu büyük düşüş, meme tabanlı tokenlara olan ilginin azalmasına işaret ediyor.

PEPE VE DİĞER MEMECOİN'LERDEKİ DALGALANMALAR YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETTİ

Kripto para dünyasının dikkat çeken segmentlerinden biri olan memecoin pazarı, Aralık 2024'te ciddi bir değer kaybına sahne oldu. Ay içerisinde yaşanan dalgalanmalar sonucunda, toplam piyasa değeri 137 milyar dolardan 92 milyar dolara geriledi.

Sektörün önde gelen veri sağlayıcısı CoinMarketCap'in raporlarına göre memecoin pazarı ayın ilk gününde 120,14 milyar dolarlık değere sahipti. Bu rakam, 9 Aralık'ta zirve yaparak 137,06 milyar dolara ulaştı. Ancak pazardaki momentum tersine döndü ve 23 Aralık'ta toplam değer 92,67 milyar dolara kadar düştü. Bu düşüş, yüzde 32,38'lik bir kayba işaret ediyor.

Raporlama yapılan son verilere göre memecoin pazarının toplam değeri 98,72 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, ay başına kıyasla yüzde 18'lik bir gerilemeyi gösteriyor ve yatırımcıların meme tabanlı tokenlara olan ilgisinin azaldığına işaret ediyor.

Piyasanın önde gelen memecoinlerinden Pepe, bu süreçte dikkat çekici bir performans sergiledi. Piyasa verilerine göre Pepe'nin değeri 9 Aralık'ta 0,000026 dolar seviyesine yükseldi, ancak 20 Aralık'ta 0,000017 dolara geriledi.

Öte yandan, Binance.US ve Coinbase gibi büyük borsalar 4 Aralık'ta Pepe ve bazı diğer memecoinleri işlem listelerine ekledi. Pepe, 7 Aralık'ta rekor kırarak yılbaşındaki 591 milyon dolarlık piyasa değerini 11 milyar doların üzerine taşıdı ve yıl içinde 18 katlık bir büyüme kaydetti.

Pepe yatırımcıları arasında dikkat çekici başarı hikayeleri de yaşandı. Nisan ayında 3.000 dolarlık yatırım yapan bir tüccar, bir ay içinde 46 milyon dolarlık getiri elde etti. Bir başka çarpıcı örnek ise 27 dolarlık yatırımını 600 gün bekletip 52 milyon dolarlık değere ulaştıran yatırımcı oldu. Lookonchain'in analizine göre bu yatırımcı 1.900.000 katlık rekor bir getiri elde etmeyi başardı.