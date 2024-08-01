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Kripto Para

Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor

Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor

Ark Invest, son dönemdeki finansal stratejileri çerçevesinde Coinbase hisselerinde önemli bir azaltma gerçekleştirdi. Cathie Wood'un yönetimindeki şirket, ARKW fonundan 2,7 milyon dolar değerinde 12.077 Coinbase hissesini sattı. Bu satış, fonun çeşitlilik ve denge politikası doğrultusunda yapılan portföy ayarlarının bir parçası olarak görülüyor.

01.08.2024 13:59
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Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, ARKW fonundan 2,7 milyon dolarlık Coinbase hissesi satışı gerçekleştirdi. Bu hamle, şirketin portföy çeşitliliğini koruma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Satış sonrası Coinbase, ARKW ETF'sinde hala önemli bir yer tutarken, Ark'ın diğer fonlarında da benzer düzenlemeler dikkat çekiyor.

Ark Invest, Coinbase Yatırımlarını Yeniden Şekillendiriyor

Cathie Wood'un önderliğindeki Ark Invest, kısa bir süre önce Coinbase hisselerinde yeni bir satış gerçekleştirdi. Firmanın ARKW isimli ETF'sinden 12.077 adet Coinbase hissesi satıldı. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 2,7 milyon dolar olarak açıklandı.

Bu satış, Ark'ın 19 Temmuz'da gerçekleştirdiği 4,3 milyon dolarlık işlemden sonraki ilk büyük Coinbase satışı olma özelliğini taşıyor. Şirketin bu hamlesinin arkasında, portföy çeşitliliğini koruma stratejisi yatıyor. Ark Invest, herhangi bir varlığın fon içindeki ağırlığının yüzde 10'u aşmamasını hedefliyor.

Verilere göre ARKW ETF'sinde Coinbase hisseleri yüzde 7,3'lük bir paya sahip ve fonun dördüncü en büyük varlığı konumunda. Diğer yandan, ARKB ETF'sinde Bitcoin yüzde 11, Tesla yüzde 10 ve Roku yüzde 8,4'lük paylarla öne çıkıyor. ARKW'nin Coinbase'deki mevcut yatırımının piyasa değeri 102,4 milyon dolar civarında seyrediyor. Geçen yıl fon, yüzde 33'lük bir performans artışı kaydetti.

Coinbase hisseleri, son işlem gününü 224,36 dolar seviyesinde tamamladı. Yılbaşından bu yana yüzde 30'luk bir artış gösteren hisseler, 2021 Kasım ayında gördüğü 342,98 dolarlık rekor seviyenin hala yüzde 35 altında bulunuyor. Şirketin güncel piyasa değeri 41,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Öte yandan Ark Invest, geçen hafta kendi Bitcoin ETF'si olan ARKB'den de 118.209 hisse sattığını duyurdu. Bu satışın değeri yaklaşık 7,8 milyon dolar olarak açıklandı.

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Son Dakika Kripto Para Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor - Son Dakika
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