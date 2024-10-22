Avalanche ve Visa güçlerini birleştirdi: Kripto paralar artık kredi kartında

Kripto Para

Avalanche, kripto para kullanımını daha erişilebilir kılmak amacıyla ödeme devi Visa tarafından desteklenen yeni bir kredi kartı sunuyor. Bu kart, kullanıcılara global alışverişlerde kripto paralarını harcama fırsatı tanıyarak, günlük işlemleri kolaylaştırıyor. Karayipler ve Latin Amerika'daki kullanıcılar için finansal erişimi genişletmeyi hedefleyen bu yenilik, kripto-finans entegrasyonunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Global Alışverişlerde Kripto Kolaylığı

Blockchain teknolojisinin önde gelen isimlerinden Avalanche, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Şirket, Visa iş birliğiyle geliştirdiği kredi kartını kullanıma sundu. Bu yenilikçi adım, kripto para sahiplerinin dijital varlıklarını günlük hayatta kolayca kullanabilmesinin önünü açıyor.

Avalanche Kart olarak adlandırılan bu yeni ödeme aracı, WAVAX, sAVAX ve USDC gibi kripto para birimlerinin, Visa'nın geçerli olduğu her noktada kullanılmasına olanak tanıyor. İlk aşamada Latin Amerika ve Karayipler pazarına odaklanan kart, bu bölgelerdeki finansal kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor.

Kartın kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar da bulunuyor. Küba, Venezuela, Nikaragua, Rusya, Kuzey Kore, Suriye ve İran vatandaşları ile bu ülkelerin belirli bölgelerinde yaşayanlar, farklı ülkelerde yaşıyor olsa bile şimdilik bu hizmetten faydalanamayacak.

Sistem, kullanıcılara anlık kripto-fiat dönüşümü sağlıyor ve alışveriş deneyimini basitleştiriyor. Güvenlik açısından da üst düzey önlemler alan Avalanche, biyometrik doğrulama ve çok faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini devreye soktu. Kullanıcılar ayrıca çeşitli geri ödeme ve ödül programlarından da yararlanabilecek.

Başvuru sürecinde KYC (Müşterini Tanı) doğrulaması zorunlu tutuluyor. Onay alan kullanıcılar, dijital cüzdanlarına bağladıkları kartlarıyla, desteklenen kripto varlıklarını dünyanın her yerinde Visa kabul eden işletmelerde kullanma imkanına kavuşuyor.

Bu gelişme, özellikle yüksek enflasyon ve para birimi istikrarsızlığı yaşayan Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde büyük önem taşıyor. Hizmetle birlikte bölgedeki teknoloji meraklısı genç nüfusun, sınır ötesi işlemlerde daha hızlı ve ekonomik transferler yapabilmesi hedefleniyor.