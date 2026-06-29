Avrupa kripto şirketlerini yıllık gelirleri üzerinden ceza getirecek

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Birliği'nin dijital varlık kurallarını ihlal eden önemli token ihraççılarına yıllık cirolarının yüzde 12,5'ine kadar ceza kesebilecek bir çerçeve önerdi. Adım, bloğun kritik lisans son tarihine günler kala geldi ve daha sert bir yaptırım dönemine işaret ediyor.

Düzenleyici, Avrupa Birliği'nin dijital varlık yasalarını ihlal eden kripto para ihraççılarını cezalandırmak için kapsamlı bir çerçeve tanıttı. Yayımlanan istişare metni, EBA'nın önemli gördüğü tokenların ihraççılarına milyonlarca euroluk cezalar kesmek için standart bir yöntem getiriyor. Paris merkezli otorite, cezaları belirlerken iki aşamalı bir süreç izleyecek ve önce ihlalin temel ağırlığını değerlendirip ardından ağırlaştırıcı ya da hafifletici davranışları hesaba katacak.

Adım, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin dişlerini keskinleştiriyor. Dünyanın dijital varlıklara yönelik ilk kapsamlı düzenleme rejimi olan MiCA, token ihraççılarını ve kripto hizmet sağlayıcılarını tek Avrupa pazarına erişmek istiyorlarsa banka benzeri uyum, tüketici koruması ve sermaye rezerviyle çalışmaya zorluyor.

CEZA TAVANI CİRONUN YÜZDE 12,5'İNE ÇIKIYOR

İstişare metnine göre nihai cezalar, önemli varlığa dayalı token ihraççıları için yıllık cironun yüzde 12,5'ine, önemli elektronik para tokenı ihraççıları için yüzde 10'una kadar çıkabilecek. Alternatif olarak ceza, ihlalden elde edilen kârın iki katına kadar uygulanabilecek. Bu tavanlar, en büyük küresel dijital varlık şirketlerini bile caydıracak biçimde tasarlandı.

Çerçeve, Avrupa'nın dijital varlık sektörü için kritik bir dönemece, 1 Temmuz son tarihinden günler önce geldi. Bu tarihten itibaren kripto şirketlerinin 27 ülkeli blokta yasal hizmet verebilmek ya da stablecoin pazarlayabilmek için ulusal düzenleyicilerden resmi lisans alması gerekiyor. Lisansını alamayan şirketler faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kalabilir veya EBA'nın cezalandırmayı hedeflediği ihlalleri tetikleme riskiyle karşılaşabilir.

EN BÜYÜK BORSA 1 TEMMUZ'DA AB'DE FREN YAPIYOR

Dünyanın en büyük borsası Binance, bir üye ülkeden MiCA yetkisi alamadığı ve Yunanistan başvurusunu geri çektiği için geçen hafta AB kullanıcılarına kilit hizmetlere erişimin kısıtlanacağını bildirdi. Kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren yeni AB kullanıcısı alımını durdurmayı ve bazı hizmetleri sınırlamayı kapsıyor, kullanıcılar bu tarihten sonra da varlıklarını çekebilecek. Borsa akış verilerine göre Binance, geri çekilme açıklamasının ardından üç günde milyarlarca dolarlık net çıkış gördü.

Cezaların zamanlaması, Avrupa Birliği'nin kendisini dijital finansta küresel standart belirleyici olarak konumlandırma stratejisini yansıtıyor ve ABD'deki yaptırım yoluyla düzenleme yaklaşımıyla keskin biçimde ayrışıyor. Sektörün, EBA'nın ceza yöntemine itiraz etmek için 28 Eylül'de sona erecek üç aylık bir istişare süresi bulunuyor. Ancak yöneticiler, nihai ceza kuralları yasalaşmadan çok önce sıkı bir uyum ortamında yol almak zorunda kalacak.