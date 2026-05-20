Avrupa'nın en büyük bankalarından euro stablecoin hamlesi

20.05.2026 18:10
Amsterdam merkezli stablecoin girişimi Qivalis 25 yeni bankayı bünyesine katarak euro stablecoin konsorsiyumunu 37 Avrupa bankasına genişletti. Grup euro bölgesinde düzenlenmiş bir ödeme altyapısı kurmayı hedefliyor.

Yeni üyeler arasında ABN Amro, Intesa Sanpaolo, Rabobank ve Lüksemburg devletine ait Spuerkeess ile Fransa, Almanya, İskandinav ülkeleri ve Güney Avrupa'dan bankalar yer alıyor. Konsorsiyum çarşamba günü yaptığı duyuruda "Yalnızca bir euro stablecoin inşa etmiyoruz, geleceğin Avrupa finansal altyapısını döşüyoruz." ifadesini kullandı.

Girişim Aralık 2025'te BNP Paribas, ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, KBC Bank, Raiffeisen Bank International, SEB ve Banca Sella dahil 12 kurucu üyeyle faaliyete başlamıştı. Grup Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank'tan elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek için yetkilendirme sürecini yürütüyor.

STABLECOİN YILIN İKİNCİ YARISINDA PİYASAYA ÇIKABİLİR

Qivalis euroya bire bir sabitlenmiş ve düzenlenmiş saklama kuruluşlarında tutulan yüksek kaliteli likit varlıklarla desteklenen bir stablecoin ihraç etmeyi planlıyor. CEO Jan-Oliver Sell lisansın yılın ikinci yarısında alınmasını beklediklerini ve onayın ardından derhal faaliyete geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gelişme dolar bazlı stablecoinlerin sektöre hakimiyet etmeye devam ettiği bir ortama denk geldi. Dolar stablecoin arzı 301 milyar doları aştı. Tether'in USDT'si yaklaşık 190 milyar dolarlık piyasa değeriyle lider konumda bulunurken Circle'ın USDC'si yaklaşık 77 milyar dolarla ikinci sırada yer alıyor.

Euro stablecoinler ise bu pazarın çok küçük bir dilimini oluşturuyor. Euro stablecoin toplam piyasa değeri 896 milyon dolar düzeyinde kalıyor. Circle'ın EURC'si 443 milyon dolarla segmentin lideri konumunda. STASIS'in EURS'u 151,9 milyon dolar ve Societe Generale'in EURCV'si 122,3 milyon dolarla onu izliyor.

AVRUPA'DA DOLAR STABLECOİN HAKİMİYETİ ENDİŞE YARATIYOR

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure Nisan'da euro stablecoinlerin dolar stablecoinlere kıyasla görece düşük hacminin "tatmin edici olmadığını" belirterek Qivalis girişimine destek vermişti. Lescure Avrupa bankalarını tokenize mevduatları daha fazla keşfetmeye teşvik etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde de bu ay Avrupa'da dolar stablecoin kullanımının artmasının "dolar bağımlılığını derinleştirme riski taşıyan meşru bir endişe" oluşturduğunu söylemişti.

