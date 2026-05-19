Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı

Avrupa\'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı
19.05.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris borsasında işlem gören Bitcoin hazine şirketi Capital B 13 milyon euroya (15,2 milyon dolar) 192 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin pozisyonu 3.135 adede ulaştı.

Bitcoin strateji direktörü Alexandre Laizet son alımın Bitcoin başına ortalama 78.948 dolardan gerçekleştiğini X platformunda paylaştı. Alım şirketin bir hafta önce Blockstream CEO'su Adam Back ve Paris merkezli varlık yöneticisi TOBAM dahil stratejik yatırımcılardan 17,8 milyon dolarlık fon topladığını açıklamasının ardından geldi. Capital B ayrıca 4 Mayıs'ta Back'ten 1,28 milyon dolarlık ek yatırım almıştı.

MAYIS'TA YALNIZCA DÖRT ŞİRKET BİTCOİN ALIMI AÇIKLADI

Capital B mayısta Bitcoin alımını kamuoyuyla paylaşan dört kripto hazine şirketinden biri oldu. En büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy geçen pazartesi 43 milyon dolarlık alım açıklamıştı. Strive 4 Mayıs'ta 33 milyon dolarlık Bitcoin ekledi. The Smarter Web Company ise 4,9 milyon dolarlık alım yaptı.

Şirket varlık büyüklüğüne göre 25. en büyük Bitcoin hazine firması ve Almanya merkezli Bitcoin Group SE'nin ardından Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi konumunda bulunuyor. Bitcoin Group SE yaklaşık 277 milyon dolar değerinde 3.605 Bitcoin tutuyor.

BAZI HAZİNE ŞİRKETLERİ SAVUNMA STRATEJİSİNE GEÇİYOR

Capital B hisseleri alım açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 2,4 düştü ve 0,62 euro civarında işlem gördü. Hisseler yılbaşından bu yana yüzde 17 ve son bir yılda yüzde 68'in üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin tüm zamanların zirvesi olan 126.198 dolardan yüzde 39 gerilemiş durumda ve bazı hazine şirketleri bilanço risklerini azaltmaya yöneliyor. Nasdaq'ta işlem gören bir Bitcoin hazine şirketi Nisan'da aktif yönetilen bir Bitcoin türev programı açıklayarak volatiliteden gelir elde etmeyi ve kurumsal Bitcoin pozisyonunun bir bölümünü düşüşe karşı korumayı hedefliyor. Bir başka şirket ise Şubat'ta 8,5 milyon dolarlık borç yükümlülüğünü karşılamak için kalan 84 Bitcoin'ini yaklaşık 5,7 milyon dolara satmıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim’e ertelendi Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
Adana’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Butik işletmecisi iş yerinde ölü bulundu
Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem 2 kişi hayatını kaybetti Çin'de 5.2 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi

09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:53
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:40
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
08:27
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
06:10
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 09:34:58. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.