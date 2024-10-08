Bahreyn Ulusal Bankası Bitcoin yatırım fonunu piyasaya sürüyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bahreyn Ulusal Bankası Bitcoin yatırım fonunu piyasaya sürüyor

Bahreyn Ulusal Bankası Bitcoin yatırım fonunu piyasaya sürüyor

Bahreyn Ulusal Bankası, Körfez İş Birliği Konseyi'ndeki kurumsal yatırımcılar için ilk Bitcoin yatırım fonunu lanse etti. ARP Digital ile geliştirilen fon, önceden belirlenmiş bir eşiğe kadar BTC kazançlarına maruz kalma ve yüzde 100 zarar koruması sunuyor. Bu hamle, Orta Doğu'nun kripto para ekosistemindeki önemini vurguluyor.

08.10.2024 10:49
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Orta Doğu'nun finans merkezi olma yolunda ilerleyen Bahreyn, kripto para alanında yeni bir adım atıyor. Bahreyn Ulusal Bankası'nın bu girişimi, bölgede giderek artan kripto para ilgisini yansıtırken, kurumsal yatırımcılara güvenli bir Bitcoin yatırım aracı sunuyor. Bu gelişme, Bahreyn'in yenilikçi finansal ürünler konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Körfez Ülkelerinde Bitcoin Yatırımları Yeni Boyut Kazanıyor

Bahreyn Ulusal Bankası, Körfez İş Birliği Konseyi ülkelerindeki kurumsal yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış ilk Bitcoin yatırım fonunu piyasaya sürdü. Dijital varlık firması ARP Digital ile ortaklaşa geliştirilen bu yenilikçi fon, Bitcoin (BTC) kazançlarına önceden belirlenmiş bir eşiğe kadar maruz kalma imkanı sunarken yüzde 100 zarar koruması sağlıyor.

ARP Digital'in kurucu ortağı ve eş CEO'su Abdullah Kanoo, bu yapılandırılmış yatırım aracının dijital varlıklara hesaplanmış bir yaklaşım arayan yatırımcılar için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Kanoo, "Dijital varlıklardaki uzmanlığımızı ve NBB'nin finans sektöründeki geniş erişimini kullanarak, Bitcoin maruziyetini oldukça güvenli bir çerçeve içinde sunan bir ürün geliştirdik." diye ekledi.

Bu girişim, Bahreyn'in kripto para ve fintech ekosistemini geliştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ülke, tüketici koruması ile ticarileştirme arasında denge kuran net düzenlemeler uygulamaya koyarak yenilikçi dostu bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Körfez bölgesinde kripto para düzenlemeleri konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'deki kripto para yasalarını denetleyen Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA), 2023 yılında Web3 şirketleri için kapsamlı kripto düzenleme kılavuzları yayınladı. Bu kılavuzlar, dört zorunlu kural kitabı, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP'ler) için işletme kurallarını tanımlayan yedi aktiviteye özgü kural kitabı ve sanal varlıkların ihracı için bir kural kitabından oluşuyor.

Bölgedeki Blockchain işlemlerinin büyük kısmı merkezi borsalar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da merkezi olmayan platformlara "yüksek ilgi" görülüyor.

Bahreyn Ulusal Bankası'nın bu yeni Bitcoin yatırım fonu, Körfez bölgesinde kripto para yatırımlarının giderek arttığını gösteriyor. Bu gelişme, geleneksel finans kurumlarının kripto para piyasasına olan ilgisinin artığının de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bahreyn Ulusal Bankası Bitcoin yatırım fonunu piyasaya sürüyor - Son Dakika

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