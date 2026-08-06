Balinalar Bitcoin ve Ethereum biriktiriyor: Bu ne anlama geliyor? - Son Dakika
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Balinalar Bitcoin ve Ethereum biriktiriyor: Bu ne anlama geliyor?

Balinalar Bitcoin ve Ethereum biriktiriyor: Bu ne anlama geliyor?
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Bitcoin ve Ethereum'da büyük cüzdan bakiyeleri fiyat düşüşüne rağmen artarken, CryptoQuant bu hareketi olası piyasa dibi öncesinde görülen birikim işareti olarak değerlendirdi. Şirket, yine de ek düşüş riskinin sürdüğünü belirtti.

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, son "Smart Money" raporunda varlıkların maliyet ve cüzdan dağılımını inceledi. Rapora göre Bitcoin ve Ethereum değerlemeleri, geçmişte düşüş piyasalarının son aşamasıyla ilişkilendirilen seviyelere yaklaşıyor. Fiyatlar düşerken yükselen balina bakiyeleri, piyasadaki mevcut arzı azaltabilir ve Bitcoin sahipliğinin büyük yatırımcılarda yoğunlaşmasına yol açabilir.

Borsalar ve madencilik havuzları hariç tutulduğunda Bitcoin balinalarının toplam bakiyesi, Aralık 2025'teki 2,87 milyon BTC'den yaklaşık 3,06 milyon BTC'ye yükseldi. Bitcoin biriktirme süreci, varlığın haziranda 60 bin doların altına inmesinin ardından hızlandı.

10 BİN-100 BİN ETH TUTAN CÜZDANLARDA REKOR BAKİYE

10 bin ile 100 bin ETH arasında bakiyeye sahip cüzdanların toplam varlığı rekor düzeyde 19,6 milyon ETH'ye ulaştı. 100 binden fazla ETH tutan cüzdanların bakiyesi ise 2025 ortasından bu yana yaklaşık 1,8 milyon ETH arttı. XRP 1 ile 1,20 dolar arasında işlem görürken ortalama spot emir büyüklükleri, CryptoQuant'ın "büyük balina" kategorisine işaret etti. Ancak 90 günlük net alıcı hacminin nötr seyretmesi, hareketin agresif alımlardan çok sınırlı ve pasif bir birikimden oluştuğuna işaret etti.

63 BİN DOLARDA BİTCOİN DİP SİNYALİ VERİYOR

CryptoQuant, piyasanın ortalama zincir üstü maliyetini gösteren gerçekleşen fiyatı da dip ihtimalini destekleyen bir veri olarak öne çıkardı. Rapora göre Bitcoin, yazım sırasında 52.900 dolarlık gerçekleşen fiyatının üzerinde, 63.935 dolar civarında işlem görüyordu. Ethereum ise yaklaşık 2.450 dolarlık gerçekleşen fiyatının altında, 1.858 dolar civarında işlem görüyordu. XRP ise yaklaşık 0,75 dolarlık gerçekleşen fiyatının üzerinde, 1,10 dolar civarında işlem görüyordu. Şirket, fiyatlar düşerken yükselen balina bakiyelerindeki artışın büyük yatırımcıların alım yaptığını gösteren en net işaretlerden biri olduğunu belirtti. CryptoQuant, bu birikim deseninin geçmişte piyasa diplerinden önce görüldüğünü, ancak piyasanın hâlâ ek düşüşe açık olduğunu vurguladı.

CryptoQuant'ın analizi, başka araştırmacıların da olası dip sinyalleri tespit ettiği bir döneme denk geldi. 10x Research pazartesi günü, Bitcoin'in aylık kapanışını 63 bin doların üzerinde yapmasının düşüş piyasası dibini teyit edebileceğini belirtti. K33 ise 7 Temmuz tarihli raporunda, dolaşımdaki Bitcoin arzının yarısından fazlası gerçekleşmemiş zarar bölgesinde tutulduğunda varlığın tarihsel olarak birkaç hafta içinde döngü dibine ulaştığını aktardı.

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