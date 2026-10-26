Bankacılık devinin stablecoin projesi acele etmiyor - Son Dakika
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Bankacılık devinin stablecoin projesi acele etmiyor

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Bankacılık devinin stablecoin projesi acele etmiyor
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Standard Chartered ortaklığındaki Anchorpoint, Hong Kong doları destekli stablecoinini bireysel kullanıcılara açmak için kesin tarih vermiyor. Şirket, daha önce gündeme getirdiği yıl sonu hedefini yeniden teyit etmezken altyapının hazır olmasına öncelik veriyor.

Anchorpoint CEO'su Dominic Maffei, basın toplantısında ürünün geniş kitlelere sunulmasında temkinli davranacaklarını belirtti. Maffei, uzun vadede sürdürülebilir bir pazar kurulmasının önemine dikkat çekerek piyasaya çıkışta acele etmenin anlamlı olmayacağını söyledi.

Standard Chartered Bank'ın Hong Kong birimi, Animoca Brands ve telekomünikasyon şirketi HKT tarafından kurulan Anchorpoint, HKDAP adlı stablecoini geliştiriyor. Bir Hong Kong doları değerinde tasarlanan token, ödeme ve para transferlerinde kullanılmak üzere sunuluyor.

YIL SONU HEDEFİ ALTYAPININ HAZIRLIĞINA BAĞLI

Şirketin resmî bilgilendirme sayfasında, bireysel erişimi de kapsayan tam kullanıma geçiş için hâlâ en erken 2026 sonu hedefi yer alıyor. Bu takvim, token üretimi, dağıtım ve saklama dahil gerekli altyapının hazır olmasına bağlanıyor. Henüz kesinleşmiş bir açılış tarihi bulunmuyor.

HKDAP'ın mevcut deneme aşaması yalnızca şirketlere ve profesyonel yatırımcılara açık durumda. Yetkili dağıtıcılar, bu kullanıcıların stablecoine erişmesini ve geleneksel para birimleriyle dönüşüm yapmasını sağlıyor. Şirket, bu süreçte ortaklarının sistemlerini ve operasyonlarını hazırlamasını amaçlıyor.

Tam kullanıma geçildiğinde bireysel müşterilerin de yetkili dağıtıcılar ve diğer ortaklar üzerinden HKDAP'a erişmesi planlanıyor. Maffei, bir sonraki önemli hedefin düzenlemeye tabi dijital parayı günlük ödemeler ve ticari işlemlerle buluşturmak olduğunu belirtiyor.

HER CÜZDANA SERBEST TRANSFER YAPILAMIYOR

HKDAP, halka açık Blockchain ağlarında çalışmasına rağmen doğrulanmamış cüzdanlara transferi kabul etmiyor. Şirketin açıklamasına göre akıllı sözleşmelerdeki uyum ve kullanıcı koruma kontrolleri, bu işlemleri otomatik olarak reddediyor.

Anchorpoint, dolaşımdaki tokenların toplam nominal değerini en az tamamen karşılayan, yüksek kaliteli ve kolayca nakde çevrilebilir rezervler bulundurulduğunu belirtiyor. HKDAP, bire bir oranında Hong Kong dolarına çevrilebilecek şekilde tasarlandı.

Maffei'nin açıklamaları, HSBC'nin Hong Kong doları destekli RedCoin'i PayMe uygulaması üzerinden kullanıma sunmasının ardından geldi. Anchorpoint ise bireysel kullanıcıları kapsayan aşamaya geçmeden önce dağıtım ve saklama altyapısının hazırlığını tamamlamayı hedefliyor.

Standard Chartered BankKripto ParaHong KongSon Dakika

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