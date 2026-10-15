Beyaz Saray'ın kripto sorumlusu görevden ayrıldı - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın kripto sorumlusu görevden ayrıldı

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Beyaz Saray\'ın kripto sorumlusu görevden ayrıldı
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Beyaz Saray Kripto Konseyi İcra Direktörü Patrick Witt, yönetimden ayrıldığını ve çalışmalarını özel sektörde sürdüreceğini açıkladı. Witt, yeni görevinin ayrıntılarını paylaşmazken ABD'nin dijital varlık politikalarına ilişkin iyimserliğini korudu.

X hesabından yayımladığı açıklamada Witt, Başkan Donald Trump'ın ABD'yi dünyanın kripto merkezi yapma hedefi doğrultusunda çalıştığını belirtti. Kamu görevinde teknolojik yeniliklerin önünü açmaya katkıda bulunduğunu söyleyen Witt, aynı amacı özel sektörde sürdürmek istediğini ifade etti.

Yeni işinin hangi şirket veya alanla ilgili olacağını açıklamayan Witt, sonraki adımlarına ilişkin ayrıntıları yakında paylaşacağını bildirdi. Mesajında ayrılığını kripto düzenlemeleri üzerindeki bir anlaşmazlığa bağlamadı.

WITT KRİPTO YASALARINDAKİ ÇALIŞMALARI ÖNE ÇIKARDI

Görev dönemini değerlendiren Witt, GENIUS Act'in kabulünü ve CLARITY Act'i ilerletmek için yürütülen çalışmaları öne çıkardı. Düzenleyici kurumlarla Kongre üyelerinin katkılarına teşekkür ederek ABD'de dijital varlık alanındaki yeniliklerin geleceğine güvendiğini belirtti.

GENIUS Act, stablecoinler için kurallar getirirken CLARITY Act, dijital varlık piyasasında denetim ve işlem esaslarını belirlemeyi amaçlıyor. Witt'in açıklamasında bu iki süreç farklı aşamalarla anıldı. GENIUS Act için yasanın kabulüne, CLARITY Act için ise ilerleme sağlama çabasına vurgu yapıldı.

Witt ayrıca David Sacks'e liderliği ve rehberliği için teşekkür etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Paul Atkins ile Hazine Bakanı Scott Bessent de mesajında adını andığı isimler arasında yer aldı.

Witt, son iki yıldaki çalışmalarını yalnızca kripto politikalarıyla sınırlamadı. Başkanlık geçiş sürecindeki görevlerine ve savunma alanındaki çalışmalarına da değindi. Yönetimde hizmet vermeyi hayatının en önemli ayrıcalıklarından biri olarak niteledi.

Amerika Birleşik DevletleriBeyaz SarayKripto ParaSon Dakika

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