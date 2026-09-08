Biden\'ın oğlunun hedefinde Trump yatırımcıları var

Projeye ilişkin bilgilere göre Hunter Biden kurucu ekipte yer alıyor. Token adını Hunter Biden'ın 2019'da Delaware'deki bir tamir dükkanında bıraktığı, içeriği 2020 seçimleri öncesinde kamuoyuna sızdırılan bilgisayardan alıyor. Biden pazartesi günü X hesabından $LAPTOP sembolünü ve 9 Eylül tarihini paylaşarak lansmanı duyurdu.

ARZIN ÜÇTE BİRİ YAKILMAK ÜZERE AYRILACAK

LAPTOP toplam 1 milyar adet basılacak. Biden'ın da aralarında bulunduğu kurucu ekip arzın yüzde 30'una sahip olacak. Bu paylar altı ay boyunca satılamayacak ve iki yıla yayılarak serbest kalacak. Arzın yüzde 20'si bağış, likidite, borsa ortakları ve piyasa yapıcı ödemeleri ile projeyi yürüten vakfın hukuk ve muhasebe masraflarına ayrılacak.

Kalan yüzde 30'luk bölüm ise 30 farklı olaydan oluşan koşullara bağlanacak ve gerçekleşen koşullara göre yakılabilecek. Bu koşullar arasında 2028 seçimini Demokratların kazanması, Bitcoin'in yeni bir zirve görmesi ve LAPTOP'un piyasa değerinin TRUMP'ı geçmesi bulunuyor. Koşulu gerçekleşmeyen olaylara ayrılan tokenlar yakılmak yerine hayır kurumlarına bağışlanacak.

AIRDROP'UN BİR BÖLÜMÜ TRUMP'TA ZARAR EDENLERE

Arzın yüzde 20'sini oluşturan 200 milyon token iki tur halinde airdrop olarak dağıtılacak ve projeye asıl kimliğini veren nokta da burası. Dağıtımın bir bölümü, Trump'ın memecoin'i TRUMP'ta zarar eden cüzdanları kapsayacak. Diğer bölüm ise Biden'ın Substack abonelerine ve video gazetecisi Andrew Callaghan'ın yürüttüğü Channel 5 e-posta listesine gidecek.

TRUMP, 2025 başındaki lansmanının ardından 15 milyar dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 600 milyon dolara geriledi. Token, Ocak 2025'teki zirvesinden bu yana değerinin yaklaşık yüzde 97'sini kaybetti. İki memecoin de arzın büyük bölümünü kurucuların elinde topluyor. TRUMP'ın arzının yüzde 80'i Trump Organization'a bağlı kuruluşların kontrolünde, çok yıllı bir serbest bırakma takvimine tabi.

BIDEN'IN KRİPTO SÖYLEMİ VE YASA TAKVİMİ

Hunter Biden, babasının Ocak 2025'te görevden ayrılmasından bu yana kripto ve blok zinciri konusundaki söylemini sertleştirdi ve özellikle Trump ailesinin World Liberty Financial girişimi üzerinden sektörle kurduğu bağları eleştirdi. Ağustosta bu girişimi "daha önce görülmemiş ölçekte bir yolsuzluk" olarak nitelendirdi, iş modelini kapanan kripto borsası FTX'e benzetti ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılarını da gündeme getirdi. Hunter Biden haziranda ise merkeziyetsiz dijital paranın ve blok zincirinin "kaçınılmaz gelecek" olduğunu söylemişti.

LAPTOP planlandığı gibi piyasaya sürülürse, Kongre'nin dijital varlık sektörünü düzenleyecek kapsamlı bir piyasa yapısı yasasını görüştüğü dönemde Trump'ın kripto girişimlerini yeniden gündeme taşıyabilir. CLARITY Yasası olarak da bilinen düzenleme için Senato'da 15 Eylül'de usul oylaması yapılması planlanıyor. Konuya ilişkin Beyaz Saray'a yöneltilen yorum talebine yanıt verilmedi.