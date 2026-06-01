Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor

Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor
01.06.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binance, uygun kullanıcılar için ABD hisseleri ve ETF işlemlerini başlattı. Borsa, tokenize hisse ürünlerini de ekleyerek kripto dışı finansal ürünlere açılmayı planlıyor.

Binance, uygun kullanıcıların 7.000'den fazla ABD hissesi ve borsa yatırım fonunda işlem yapmasına olanak tanıyan yeni hizmetini devreye aldı. Kullanıcılar sıfır komisyonla işlem yapabilecek, 5 dolardan başlayan parçalı hisse alımı yapabilecek ve seçili hisselere haftanın beş günü 24 saat erişebilecek.

BINANCE bStocks İÇİN ONAY BEKLİYOR

Şirket, yeni ürünün Abu Dabi Küresel Pazarı merkezli broker dealer yapısı Nest Trading Limited üzerinden sunulduğunu belirtti. Binance ayrıca tokenlaştırılmış ABD hisseleri ve ETF'leri temsil edecek bStocks ürününü de önümüzdeki haftalarda başlatmayı planlıyor.

Tokenize hisse alımlarının ağırlıklı olarak Circle'ın USDC stablecoin'i üzerinden yapılacağı aktarıldı. BNB, USDt, USD1 ve United Stables için de destek planlanıyor. Satış gelirleri ise USDC olarak alınacak.

Binance eş CEO'su Richard Teng, tokenizasyonun kullanıcılara daha fazla kontrol, esneklik ve finansal özgürlük sağlayarak finansal piyasaları yeniden şekillendirme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek

17:44
Galatasaray’dan Abdülkerim için karar İmzalar atılıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:46:03. #7.12#
SON DAKİKA: Binance, ABD hisseleriyle kripto dışına açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.