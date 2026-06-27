Binance kurucusu CZ Satoshi\'nin 1 milyon Bitcoin\'ini dondurmayı önerdi

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), Bitcoin topluluğunun kuantuma karşı savunmasız ve uzun süredir hareketsiz duran coinleri, sahipleri yeni bir ağ yükseltmesinin ardından taşımazsa dondurmayı değerlendirmesini önerdi. Galaxy Research başkanı Alex Thorn ile yaptığı söyleşide konuşan Zhao, ağın savunmasız coinlere sahip kullanıcılara yaklaşık altı ila 12 aylık bir taşıma penceresi tanıyabileceğini söyledi. Son tarihten sonra hareketsiz kalan adreslerin harcama yetkisi, bir protokol çatallanmasıyla engellenebilecek.

Öneri, yaygın olarak Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen cüzdanlardan daha fazlasını kapsıyor. Yine de tartışmanın odağına bu adresler oturdu, çünkü söz konusu cüzdanların 1 milyon ila 1,1 milyon BTC tuttuğu tahmin ediliyor. Zhao sonradan, Binance'in ya da herhangi bir bireyin Satoshi'ye bağlı coinleri kişisel olarak dondurmasını önermediğini belirtti. Fikri, kuantum bilgisayarların açık anahtarlardan özel anahtarları türetebilecek hale gelmesi durumunda kullanıcıların, madencilerin ve geliştiricilerin ortaklaşa karar vermesi gereken bir soru olarak çerçeveledi.

SATOSHİ ADRESLERİ 1,1 MİLYON BTC İLE ÖNE ÇIKIYOR

Bitcoin'de sahiplik, özel anahtarların kontrolünü kanıtlayan kriptografik imzalara dayanıyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar, teorik olarak görünür bir açık anahtardan özel anahtarı hesaplayarak bir saldırganın coinleri izinsiz harcamasına olanak tanıyabilir. Google Quantum AI'ın yakın tarihli araştırması bu tartışmayı yeniden alevlendirdi. Araştırmacılar, dijital imzaları koruyan kriptografiyi kırmanın 500 binden az kübit gerektirebileceğini, bunun önceki birçok tahminin altında kaldığını tahmin etti. Ticari olarak erişilebilen makineler ise bu kapasiteden hâlâ çok uzak.

Risk, açık anahtarı zincir üzerinde halihazırda görünür hale gelmiş adreslerde toplanıyor. Tartışmada anılan tahminlere göre Bitcoin'in üçte birinden fazlası mart ayına kadar bir açık anahtar ifşa etmişti. Başka değerlendirmeler ise yaklaşık 6,9 milyon BTC'yi savunmasız adres türlerine yerleştiriyor. Satoshi cüzdanları ayrı bir ilgi görüyor, çünkü araştırmacı Sergio Demian Lerner'ın tanımladığı Patoshi deseni, Bitcoin'in yaratıcısının 2009 ve 2010 boyunca yaklaşık 1,1 milyon BTC ürettiğine işaret ediyor. Güncel yaklaşık 59 bin 450 dolarlık fiyatla bu varlık yaklaşık 65 milyar dolar değer taşıyor.

BIP-361 TASLAĞI DAHA UZUN GEÇİŞ ÖNERİYOR

Zhao'ya göre gelecekteki bir Bitcoin yükseltmesi, kuantuma dayanıklı adresler getirip kullanıcılara varlıklarını taşımaları için önceden bildirim sağlayabilir. Önerisi uyarınca, taşıma süresinden sonra eski savunmasız adreslerde kalan coinler yeni protokol kurallarında harcanamaz hale gelecek. Satoshi'nin cüzdanlarını diğer erken madencilerinkilerden ayırmak da zor olduğu için herhangi bir politikanın tek bir kişiyle ilişkili bir liste yerine savunmasız adreslerden oluşan teknik bir kategoriye uygulanması gerekecek. Zhao, nihai kararın madenci sinyalleri ve geniş topluluk koordinasyonuyla alınabileceğini, savunmasız coinleri erişilebilir bırakmanın eninde sonunda ilk başarılı saldırgana bu coinleri ele geçirme imkânı verebileceğini söyledi.

Zhao'nun değerlendirmeleri, Jameson Lopp ve beş araştırmacının geliştirdiği BIP-361 taslağıyla benzeşiyor. Taslak, kuantuma dayanıklı alternatifler devreye girdikten sonra savunmasız adres türlerini kademeli olarak kısıtlıyor. Plana göre ağ, etkinleştirmeden yaklaşık üç yıl sonra savunmasız adreslere yapılan ödemeleri kabul etmeyi durduracak, eski imzalar ise iki yıl sonra geçersiz hale gelerek kullanıcılara daha uzun bir taşıma süresi bırakacak. Bu yaklaşımı destekleyenler, açık coinleri dondurmanın bir kuantum saldırganının onlara el koymasına izin vermekten daha iyi olabileceğini savunuyor. Eleştirenler ise daha önce kabul edilmiş imzaları geçersiz kılmanın bir tür müsadereye dönüşeceğini ve Bitcoin'in mülkiyet korumalarını değiştireceğini öne sürüyor. Hükümetler de mevcut kriptografi standartlarından uzaklaşmaya hazırlanıyor, ABD'de federal kurumların önümüzdeki yıllarda kuantum sonrası kriptografiye geçmesi için çağrılar yapılıyor.