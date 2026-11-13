Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kripto tarihinin en büyük saldırısını yaşayan Binance, saldırıda eksilen kullanıcı varlıklarının tamamını yerine koydu. Çalınan kripto paralar ise geri alınmadı ve kullanıcılar bakiyelerini kendileri doğrulayabilmek için hafta sonunu bekleyecek.

Borsa, 29 Ekim'deki saldırıda kullanıcı hesaplarında oluşan açığı 14 gün sonra tamamen kapattı. Binance, saldırının hemen ardından açığı kapatmak için 6,34 milyar doları aşan bir şirket kaynağı ayırmıştı.

Binance'in açıklamasında, "Güvenlik olayından etkilenen varlıkların karşılanması tamamlandı." ifadesi yer aldı. Borsanın eş CEO'su Yi He de saldırının maliyetinin bu yılın geliriyle tamamen karşılanacağını söyledi.

ÖDEME ÜÇ AYRI KAYNAKTAN YAPILDI

Binance, eksik tokenleri kullanıcı koruma fonu SAFU, vadeli işlem sigorta fonu ve şirket hazinesinden ayırdığı parayla piyasadan satın aldı. Borsa, kullandığı SAFU'yu yeniden yaklaşık 1 milyar dolara tamamlama sözü verdi.

Borsa, varlıkların yüzde 90'ını 31 Ekim'de yerine koyduğunu ve oranın 4 Kasım'da yüzde 98'e çıktığını açıklamıştı. Kalan bölüm, piyasada az işlem gören tokenlerden oluştuğu için daha uzun sürdü.

KULLANICILAR HAFTA SONU KONTROL EDEBİLECEK

Binance, kullanıcı varlıklarının karşılığının borsada tutulduğunu gösteren rezerv kanıtını da yeniledi. Kanıtın kapsamı, saldırının ardından yayımlanan ilk kanıttaki 10 tokenden 198 tokene çıktı.

Kullanıcılar, varlıklarının en az bire bir karşılandığını hafta sonu hazır olması beklenen matematiksel kanıtla kendileri kontrol edebilecek. O zamana kadar yaklaşık 132 milyar dolarlık müşteri varlığının karşılığı borsanın beyanına dayanıyor.

Bu adım, çalınan paranın geri alındığı anlamına gelmiyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı Kuzey Kore'ye bağlı TraderTraitor grubuna bağlamıştı. 1 Kasım'da Bitcoin (BTC) ile başlayan çekimler ise aşamalı olarak açılmaya devam ediyor.

Kripto ParaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:03:44. #7.13#
SON DAKİKA: Binance rekor saldırının yarasını kendi sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android