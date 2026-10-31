Binance saldırısı sonrası ABD'den denetim çağrısı - Son Dakika
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Binance saldırısı sonrası ABD'den denetim çağrısı

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Binance saldırısı sonrası ABD\'den denetim çağrısı
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ABD'li düzenleyici CFTC'nin Başkanı Michael Selig, Binance saldırısının kripto borsalarında federal denetim ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Selig, platformların ABD'de kayıt yaptırarak siber güvenlik standartlarına tabi olabileceği bir model öneriyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Selig, CNBC röportajında yaklaşık 6,4 milyar dolarlık saldırıyı, kurumun kripto piyasası için hazırladığı düzenleme çalışmasının gerekçelerinden biri olarak gösterdi. ABD dışında kurulu ve bu denetim sistemine dahil olmayan borsaların, ülkedeki finansal piyasalarda uygulanan korumalara sahip olmadığını savundu.

Selig'in açıklaması, Binance'in ABD denetimine girdiği veya yeni kuralların yürürlüğe konulduğu anlamına gelmiyor. Kurum, kripto işlemleri için mevcut yasal yetkileriyle oluşturabileceği çerçeve hakkında görüş topluyor.

BORSALAR İÇİN FEDERAL KAYIT SEÇENEĞİ

Selig'in savunduğu model, kripto platformlarına CFTC'ye kayıt yaptırarak federal kurallara tabi olma seçeneği sunmayı amaçlıyor. Başkan, bu kapsama giren borsaların ABD finansal piyasalarında uygulanan siber güvenlik standartlarına uyması gerektiğini belirtiyor. Böylece denetim, saldırı gerçekleştikten sonra soruşturma yürütmenin ötesinde, platformların güvenlik uygulamalarını da kapsayacak.

CFTC'nin ekim başında yayımladığı ön düzenleme bildiriminde, bireysel yatırımcılara sunulan belirli kripto varlık işlemleri için ülke çapında ortak kurallar oluşturulması hedefleniyor. Çalışma, kripto piyasalarına özgü bir borsa kayıt kategorisinin oluşturulmasını da gündeme getiriyor.

Kurum, sektörün mevcut uygulamaları ile kötüye kullanımı önleyecek tedbirler hakkında görüş istiyor. Selig, resmî açıklamasında FTX benzeri dolandırıcılıklar yaşanmadan önce bunları önlemeye yönelik kurallar geliştirmeyi amaçladıklarını vurguluyor.

CFTC ZİNCİR ÜZERİNDE TAKİBE DİKKAT ÇEKTİ

Selig, saldırının ardından yaptığı değerlendirmede Blockchain teknolojisiyle borsaların güvenlik uygulamalarını birbirinden ayırdı. Sorunun Ethereum ağının veya akıllı sözleşmelerin çalışmaması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Geleneksel finans kuruluşlarının da benzer siber güvenlik tehditleriyle karşılaşabildiğini söyledi.

Kripto piyasasında ise fonların çok hızlı taşınabilmesi ve işlem izini gizlemeye yarayan araçlar, saldırı sonrasında takibi zorlaştırabiliyor. Buna karşılık Selig, işlemlerin zincir üzerinde izlenebilmesinin düzenleyici kurumlara önemli bir imkân sunduğunu ifade etti. İşlemleri gizleme girişimlerine rağmen bu kayıtların soruşturmalara yardımcı olabileceğini belirtti.

CFTC, toplanan görüşleri sonraki düzenleme adımlarında kullanacağını açıkladı. Görüşlerin, ön bildirimin Federal Sicil'de yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde yazılı olarak iletilmesi gerekiyor. Kurumun açıklaması, bu sürecin sonunda hangi kuralların kesinleşeceğine ilişkin bir taahhüt içermiyor.

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