Binance SEC suçlamalarına karşı harekete geçti

Kripto Para

Kripto para piyasasının en büyük aktörlerinden Binance ile SEC arasındaki hukuki mücadele yeni bir aşamaya taşındı. Mahkemeye sunulan yeni dilekçe, SEC'in kripto varlıkları değerlendirme yaklaşımındaki tutarsızlıkları ele alırken düzenleyici kurumun Ethereum konusundaki politika değişikliğini de mercek altına aldı.

Binance Davasında Kritik Dönemeç

SEC'in Haziran 2023'te Binance, Binance.US ve Zhao'ya karşı başlattığı dava süreci, kayıtsız borsa işletme suçlamalarıyla şekillendi. Federal yargıç, 29 Haziran'daki kararında Binance'in SEC suçlamalarına yönelik ret talebinin büyük bölümünü reddetmesine karşın BUSD, Simple Earn ve BNB ikincil satışları konusunda borsayı haklı buldu.

Binance avukatları son başvurularında, SEC'in kripto varlıkları yatırım sözleşmesi olarak değerlendirme yaklaşımının tutarlı bir yasal dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı. Düzenleyici kurumun, Bitcoin'den sonra en büyük kripto varlık olan Ethereum işlemlerinin yatırım sözleşmesi olduğu iddiasından açıklama yapmadan vazgeçmesi de eleştirildi.

Mahkemeye sunulan 89 sayfalık rehberlik ve yüzün üzerinde yeni iddiaya rağmen SEC'in değiştirilmiş suçlamalarının hukuki açıdan geçersiz olduğunu savunan Binance hukuk ekibi, sorunun SEC'in yasal teorilerinde olduğunu, elindeki gerçeklerde olmadığını vurguladı.