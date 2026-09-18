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Binance'ten Avrupa mesajı

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Binance\'ten Avrupa mesajı
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Binance, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Yunanistan'daki lisans başvurusuna müdahale ettiği iddiasını yorumlamadı. Kripto borsası, Avrupa Birliği'nin kripto düzenlemesi kapsamında izin alma hedefini koruduğunu açıkladı.

Binance sözcüsü, 18 Eylül'de spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi. Şirketin Avrupa'da uzun vadeli ve kurallara uygun biçimde faaliyet göstermeyi amaçladığını belirten sözcü, Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında yetkilendirme arayışının sürdüğünü bildirdi.

İddiaya göre Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonunun bir başkan yardımcısı, Binance'e Lagarde'ın Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten başvuruyu onaylamamasını istediğini iletti. Aynı anlatımda Yunan yetkililerin haziran başında Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA), başvuruyu onaylama niyetlerini bildirdiği öne sürüldü.

Avrupa Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti. Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonundan ise haberin yayımlandığı sırada yanıt gelmedi. Lagarde'ın sürece müdahale ettiği iddiası tarafların açıklamalarıyla doğrulanmış değil.

BİNANCE BAŞKA BİR AB ÜLKESİNDEN İZİN ARIYOR

Borsa, Yunanistan'daki MiCA başvurusunu ocak ayında yapmıştı. Haziran ortasında başvurunun reddedilebileceğine ilişkin haberler gündeme geldi. Binance daha sonra 24 Haziran'da dosyasını geri çekti ve başka bir AB ülkesinde yetkilendirme arayacağını açıkladı.

MiCA kapsamında bir üye ülkeden alınan izin, kapsama giren kripto hizmetlerinin diğer AB ülkelerinde de sunulmasının yolunu açıyor. Yunanistan üzerinden ilerleyen başvurunun sonuçlanmaması bu nedenle yalnızca tek bir ülkeyle sınırlı kalmayan bir önem taşıyor.

Binance, 1 Temmuz'daki geçiş süresi sonuna kadar izin alamamasının ardından bazı AB hizmetlerini askıya aldı. Şirket, başvurusunu geri çekerken kullanıcı varlıklarının güvende ve erişilebilir kalacağını bildirmiş, sunulan hizmetlerin ülkeye ve hesap durumuna göre değişebileceği uyarısında bulunmuştu.

Son açıklama yeni bir lisans alındığı anlamına gelmiyor. Binance, Yunanistan'dan çekilmesinin ardından başvuracağı diğer AB ülkesini henüz açıklamadı.

Christine LagardeAvrupa BirliğiKripto ParaYunanistanSon Dakika

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