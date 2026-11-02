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Binance'ten saldırı sonrası rezerv adımı

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Binance\'ten saldırı sonrası rezerv adımı
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Binance, saldırının ardından on kripto varlık için rezerv doğrulamasını tamamladığını açıkladı. Kullanıcılar bakiyelerinin karşılığını kontrol edebiliyor. Kayıpları karşılamak için kullanılan SAFU fonunun Bitcoin cüzdanındaki miktar ise yaklaşık yarıya indi.

Borsanın açıklamasına göre Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve Zcash için hazırlanan kanıt kullanıma açıldı. Doğrulama, 31 Ekim Türkiye saatiyle 03.00'te alınan kayıtları kapsıyor. Binance, bu on varlıkta müşteri bakiyelerinin en az bire bir karşılığı bulunduğunu belirtiyor.

Kullanıcılar, kendi hesap bakiyelerinin rezerv kayıtlarına dahil edilip edilmediğini Binance'in rezerv kanıtı sayfasındaki araçla kontrol edebiliyor. Sistem, diğer müşterilerin bakiyelerini açıklamadan doğrulama yapılmasını sağlıyor. Açıklanan sonuç, belirtilen tarihteki kayıtları kapsıyor.

KAYIPLARIN YÜZDE 5'İ İÇİN ALIMLAR SÜRÜYOR

On varlığın rezerv doğrulamasının tamamlanması, saldırıdan etkilenen bütün kripto paraların yerine konduğu anlamına gelmiyor. Binance, etkilenen tutarın yaklaşık yüzde 95'ini karşıladığını, kalan yüzde 5 için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Eksik bölüm, son rezerv raporundaki on varlığın dışında kalan tokenlardan oluşuyor. Şirket, bu varlıkların piyasadaki alım satım imkânlarının daha sınırlı olduğunu ve gerekli miktarların temininin zaman aldığını belirtiyor. Kalan alımlar için sektör ortaklarıyla çalışılıyor.

Binance, çalınan fonların mali yükünü kullanıcıların üstlenmeyeceği taahhüdünü yineledi. Yeniden edinilen varlıklar şirket kaynaklarıyla karşılanıyor.

SAFU CÜZDANINDA YAKLAŞIK 7 BİN 500 BİTCOİN KALDI

Kayıpların karşılanmasında şirket kaynaklarının yanı sıra kullanıcıları korumak için oluşturulan SAFU fonu ve vadeli işlemler sigorta fonunun bir bölümü de kullanılıyor. Binance, SAFU kapsamında 7 bin 499 Bitcoinlik transferin tamamlandığını açıklamıştı.

Blockchain.com verileri, fonun kamuya açıklanan Bitcoin cüzdanında yaklaşık 7 bin 500 BTC kaldığını gösteriyor. Bu miktar, transferler öncesindeki yaklaşık 15 bin BTC'nin yarısına karşılık geliyor. Borsanın SAFU'yu yeniden yaklaşık 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştırma hedefi bulunuyor.

Binance, para çekme işlemlerini daha fazla ağ ve varlık için aşamalı olarak açmayı da planlıyor. Bir sonraki aşama için 3 Kasım hedeflenirken, kapsam ve uygulama ayrıntıları hazır olduğunda duyurulacak.

Daha fazla kripto varlığı kapsayan yeni rezerv kaydının ise 4 Kasım'da alınması planlanıyor. Şirket, bu kayda ait doğrulama kanıtının hesaplama yükü nedeniyle yaklaşık 40-50 saatte hazırlanmasını bekliyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

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