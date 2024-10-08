Birleşmiş Milletler cephesinden kripto para duyurusu - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler cephesinden kripto para duyurusu

Birleşmiş Milletler cephesinden kripto para duyurusu

UNODC'nin yeni raporu, Güneydoğu Asya'da kripto para dolandırıcılığının alarm verici seviyelere ulaştığını belirtiyor. Bölgede lisanssız finans hizmetlerinin ve yüksek riskli işlemlerin arttığına dikkat çeken rapor, hükümetleri ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyor.

08.10.2024 14:41
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu (UNODC), kripto para piyasasında artan dolandırıcılık vakaları üzerine Güneydoğu Asya'da hızlı önlem alınması gerektiğini bildirdi. Yayımlanan rapor, bölgedeki lisanssız finans işletmelerinin suç örgütleriyle olan bağlantılarını ve yüksek risk içeren işlemleri ortaya koydu. Bu durum, bölgesel güvenlik ve ekonomi için ciddi riskler taşıyor.

UNODC'den Güneydoğu Asya'ya Kripto Para Uyarısı: Dolandırıcılık Vakaları Artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Bürosu'nun (UNODC) kısa bir süre önce yayımladığı rapor, Güneydoğu Asya bölgesinde kripto para alanındaki suç faaliyetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Rapor, bölgede faaliyet gösteren yasadışı finans kuruluşları ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarının, organize suç örgütleriyle iş birliği içinde olduğunu ortaya koydu.

UNODC'nin araştırması, kimliği açıklanmayan bir kuruluşun, suç şebekeleriyle yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu işlemler arasında, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile bağlantılı olduğu düşünülen adreslerin de bulunması, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bölge temsilcisi Masood Karimipour, hükümetleri bu küresel tehdide karşı harekete geçmeye davet etti. Raporda ayrıca kripto paraların ve yeni teknolojilerin kara para aklama gibi suçları kolaylaştırdığı vurgulanırken, yetkililerin bu konularda daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Dolandırıcılık yöntemlerinin çeşitliliği de raporda dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Kimlik hırsızlığından iş teklifi dolandırıcılıklarına, varlık geri kazanım hilelerinden hedefli kimlik avı saldırılarına kadar geniş bir yelpazede suç faaliyetleri tespit edildi. Yapay zeka ve diğer teknolojilerinin kötüye kullanımı da raporda yer alan endişe verici gelişmeler arasında yer aldı.

UNODC, bu sorunun bölgesel ve küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, acil önlem alınması gerektiğini belirtti. Raporun yayımlanmasının ardından, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Birleşmiş Milletler cephesinden kripto para duyurusu - Son Dakika

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