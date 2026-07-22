BIS: Stablecoinler sermaye kontrollerini zayıflatabilir - Son Dakika
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BIS: Stablecoinler sermaye kontrollerini zayıflatabilir

BIS: Stablecoinler sermaye kontrollerini zayıflatabilir
22.07.2026 12:30
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Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) araştırmacıları, dolara sabitli stablecoinlerin sermaye kontrollerinden büyük ölçüde etkilenmeyen yeni bir "dijital dolarizasyon" biçimi yarattığını buldu. Bu tablo, özellikle gelişen piyasalarda parasal egemenliğe dair yeni soruları gündeme getiriyor.

Yeni bir çalışmaya göre hükümetler, geleneksel yabancı para banka mevduatlarına kıyasla stablecoin kullanımını sınırlamakta daha az yeteneğe sahip olabilir. BIS araştırmacıları, 130'dan fazla ekonomideki yabancı para mevduatlarını ve dolara sabitli stablecoin girişlerini inceledi. İkisinin de makroekonomik stres dönemlerinde artma eğiliminde olduğunu, geleneksel banka mevduatlarının aksine stablecoin akışlarının sermaye kontrollerine veya diğer döviz kısıtlamalarına neredeyse hiç tepki vermediğini tespit etti. Araştırmacılara göre bu durum, stablecoinlerin bir kısmının düzenleme kapsamı dışında dolaşmasından kaynaklanıyor.

Çalışmaya göre stablecoinler, hane halkları ve işletmelerin bankacılık sistemi dışında dolara geçmesine imkân tanıyarak parasal egemenliği zayıflatabilir. Bu risk, zayıf para birimlerine ya da güvenilir finansal hizmetlere sınırlı erişime sahip gelişen piyasalarda daha belirgin. Araştırmacılar, mevduat dolarizasyonunun para politikasının aktarımını zayıflattığına dair az kanıt bulsa da yabancı para mevduatı yüksek olan ülkelerin bir miktar daha fazla enflasyon riskiyle karşılaştığını belirtti. BIS'e göre bulgular, stablecoinler yaygınlaştıkça politika yapıcıların finansal istikrarı yönetmek için yeni araçlara ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Kuruma göre geleneksel bankacılık ve yabancı para mevduatları için tasarlanan düzenlemeler, tokenlaştırılmış bir finansal sistemde daha az etkili olabilir.

GELİŞEN EKONOMİLERDE DOLAR STABLECOİNLERİ YAYILIYOR

Bulgular, stablecoinlerin ödeme aracı olarak kullanımının çeşitli gelişen piyasalarda artmasıyla aynı döneme denk geldi. Uluslararası Para Fonu (IMF), Nijerya'ya ilişkin son analizinde hane halkları ve küçük işletmelerin dolara sabitli stablecoinleri sınır ötesi ödemeler, havaleler ve dolar bazlı varlıklara erişim için kullandığını buldu. Enflasyon, para biriminin değer kaybı ve dövize sınırlı erişim bu talebi besliyor. IMF'ye göre stablecoinler, sınır ötesi para transferinin maliyetini ve süresini azaltırken geleneksel bankacılık dışındaki kullanıcılar için finansal hizmetlere erişimi de genişletti. Fon aynı zamanda, dolar destekli tokenlerin yaygın benimsenmesinin yerel paralara talebi azaltarak parasal egemenliği zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Stablecoin kullanımı Latin Amerika'da da hız kazandı. Kripto borsası Bitso'nun kurumsal ödeme kolu Bitso Business, 2026'nın ilk yarısında stablecoin ödeme hacminin yıllık bazda yüzde 81 arttığını bildirdi. Şirkete göre Circle'ın USDC'si ile Tether'in USDT'si, 2025'te bölgedeki tüm kripto alımlarının yüzde 40'ını oluşturarak ilk kez Bitcoin'i geçti. Stablecoin piyasa değeri de bir yıl önceki yaklaşık 260 milyar dolardan 309,7 milyar dolara yükseldi.

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