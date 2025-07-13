Bitcoin 119 bin doları aşarak rekorunu geliştirdi

Lider kripto para birimi Bitcoin gün içinde 119 bin 292.62 dolar seviyesine çıkarak kripto para tarihinde yeni bir sayfa açtı. Kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi ve ETF ürünlerine rekor girişler, dijital varlığın Mayıs ayındaki önceki zirvesini aşmasını sağladı.

Kripto Para Bitcoin 119 Bin Dolarla Tüm Zamanların Zirvesinde

Bitcoin, 119 bin 292.62 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine imza attı. Dijital varlıkların lideri konumundaki Bitcoin, Mayıs ayındaki 111 bin 970 dolarlık zirvesini geride bıraktı.

Kurumsal yatırımcıların artan talebi ve borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerine yönelik güçlü girişler bu rallinin arkasındaki temel faktörler olarak öne çıktı. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'i 80 milyar dolarlık varlık büyüklüğüne erişerek sektörde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bu başarıyla birlikte söz konusu ETF, bu büyüklüğe en hızlı şekilde ulaşan fon unvanını elde etti.

Spot Bitcoin ETF'lerine 10 Temmuz'da 1.17 milyar dolar, ertesi gün ise 1.03 milyar dolar giriş gerçekleşti. İki günlük toplam 2.2 milyar doları aşan bu akış, piyasadaki iyimserliği destekledi. Bitcoin'in piyasa değeri 2.35 trilyon doları geçerken, Bitcoin hakimiyeti ise yüzde 65'e yükseldi.

Bununla birlikte ABD Kongresi'nin 14 Temmuz'da başlayan haftayı "Kripto Haftası" olarak belirlemesi sektörde heyecan yarattı. GENIUS Yasası, CLARITY Yasası ve Merkez Bankası Dijital Para Birimi Karşıtı Gözetleme Yasası'nın görüşüleceği bu dönemde düzenleyici çerçevenin netleşmesi bekleniyor.

Son verilere göre halka açık 141 şirket Bitcoin'i bilanço varlığı olarak tutuyor. MicroStrategy ise 597 bin 325 Bitcoin ile listenin başında yer alıyor. Blockware Intelligence'ın projeksiyonlarına göre 2025 yılı sonuna kadar 36 şirketin daha Bitcoin alımı gerçekleştirmesi öngörülüyor. Uzmanlar son verilere göre Bitcoin'in 134 bin dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyor.