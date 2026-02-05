Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi - Son Dakika
Kripto Para

Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi

Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
05.02.2026 18:13
Dünyanın en büyük kripto parası, spot ve türev piyasalarındaki yoğun satış baskısıyla 70.000 doların altına geriledi. Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, gün içinde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin (BTC) Perşembe günü bazı borsalarda 69.040 dolara kadar düştü. Bu seviye, kripto paranın 2021 sonundaki 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana elde ettiği kazançların tamamen silindiği anlamına geliyor. Bitcoin, son bir yılda yaklaşık yüzde 30, Ekim zirvesinden ise yüzde 45 değer kaybetmiş durumda.

SATIŞ BASKISI DİNMİYOR

70.000 doların altına düşüş, piyasa yapısının hızla bozulduğu bir dönemde gerçekleşti. Zincir üstü göstergeler, zoraki satışlara, zayıf spot talebe ve gerileyen kurumsal desteğe işaret ediyor. Glassnode analistleri Chris Beamish ve Antoine Colpaert, piyasanın savunma aşamasına geçtiğini ve yatırımcıların zararla pozisyon kapattığını belirtiyor. Analistler, "Spot BTC hacimleri yapısal olarak zayıf seyrediyor ve satış baskısı sürdürülebilir bir alımla karşılanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu düşüş, Bitcoin'i "Gerçek Piyasa Ortalaması" (True Market Mean) adı verilen kritik zincir üstü maliyet göstergesinin altına taşıdı. Glassnode'a göre bu seviyenin kaybedilmesi, 2025 sonundan bu yana gelişen geniş çaplı bir kırılmayı teyit ediyor ve piyasa, geçmiş ayı piyasası geçişlerinin erken aşamalarına benzer bir görünüm sergiliyor.

Öte yandan zincir üstü veriler, 70.000-80.000 dolar aralığında erken dönem birikim sinyalleri de gösteriyor. 66.900-70.600 dolar arasındaki yoğun maliyet tabanı kümesi, kısa vadede bir tampon görevi görebilir. Ancak analistler, günlük ortalama 1,2 milyar doları aşan realize zararların, korku güdümlü satışların devam ettiğine işaret ettiği uyarısında bulunuyor.

UZUN POZİSYONLAR AĞIR DARBE ALDI

Türev piyasaları düşüşü derinleştirdi. Bitcoin vadeli işlemlerinde, fiyat 70.000 dolar civarına gerilediğinde bu düşüş döneminin en büyük uzun pozisyon tasfiyesi yaşandı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde kripto likidasyon gerçekleşti ve bunların büyük çoğunluğu uzun pozisyonlardan geldi. Borsaların tasfiye verilerini aşamalı yayınladığı göz önüne alındığında, gerçek zararın açıklanandan çok daha büyük olması muhtemel.

Opsiyon piyasalarında da aşağı yönlü risk fiyatlanmaya devam ediyor. Kısa vadeli ima edilen volatilite sert yükselirken, aşağı yönlü çarpıklık derinleşiyor ve traderlar koruma için prim ödüyor.

KURUMSAL İLGİ ZAYIFLIYOR

Kurumsal talep de geriledi. Spot Bitcoin ETF'leri, şirket hazineleri ve devlet bağlantılı portföyler genelinde net akışlar negatife döndü ve döngünün önceki aşamalarını destekleyen kritik bir destek kaynağı ortadan kalktı. ABD spot Bitcoin ETF'leri Pazartesi günü art arda ikinci gün çıkış kaydetti ve toplam 545 milyon dolarlık fon çıkışı yaşandı.

Bu geri çekilme, yüksek profilli Bitcoin hazine stratejilerini de baskı altına aldı. Michael Saylor liderliğindeki Strategy, ortalama 76.000 doların hemen üzerinde maliyetle 713.000 BTC'den fazla tutuyor ve mevcut fiyatlarda zarar yazıyor. Toplam maliyet tabanı mevcut fiyatların oldukça üzerinde olduğu tahmin edilen ETF yatırımcıları da kağıt üzerinde kayıplarla karşı karşıya.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

