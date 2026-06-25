Bitcoin 58 bine inerken bir saatte 630 milyon dolar tasfiye edildi

Bitcoin'in ardından en sert düşüşlerden biri Ethereum'da görüldü. Bir haftadan biraz uzun süre önce yaklaşık 1800 dolardan işlem gören para birimi 1500 dolara doğru geriledi ve yayım sırasında 1560 dolar civarındaydı. Ethereum yine de haziran ayındaki en düşük seviyesini henüz kırmadı.

Altcoinlerdeki kayıplar daha da sert oldu. XRP 1 dolara inerek 2024 sonundan beri en düşük seviyesine geriledi ve analistler, tokenin psikolojik açıdan önemli 1 dolar seviyesini kesin biçimde kaybetmesi halinde düşüşün derinleşebileceği, fiyatın 0,87 hatta uç bir senaryoda 0,15 dolara kadar inebileceği uyarısında bulundu. Solana (SOL) yüzde 3,5'ten fazla değer kaybederken Zcash (ZEC) yüzde 4 geriledi, Cardano (ADA) ise yüzde 3,7'lik kayıpla 0,14 doların altına inmeye yaklaştı.

SON BİR SAATTE 630 MİLYON DOLAR TASFİYE EDİLDİ

Tasfiyeler, Bitcoin'in 59 bin doların altına inip 58 bine kadar çakılmasının ardından hızla arttı. Yayım sırasında 59 bin 200 dolar civarında işlem gören Bitcoin, tasfiyelerin aslan payını oluşturdu. Son bir saatte 320 milyon dolarlık uzun pozisyon silindi. Ethereum'da yaklaşık 140 milyon dolar, XRP'de ise 40 milyon doları biraz aşan tasfiye gerçekleşti ve tamamı uzun pozisyonlardan geldi.

Toplamda son bir saatteki tasfiyeler 630 milyon dolara ulaştı ve bunun 600 milyon doları uzun pozisyonlardan kaynaklandı. Son 24 saatlik toplam ise 1,5 milyar dolar olurken, bu rakamın 1,22 milyar doları yine uzun pozisyonların tasfiyesinden geldi.