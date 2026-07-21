Bitcoin 66 bin doları aştı: İşte yükselişin arkasındaki 4 neden - Son Dakika
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Bitcoin 66 bin doları aştı: İşte yükselişin arkasındaki 4 neden

Bitcoin 66 bin doları aştı: İşte yükselişin arkasındaki 4 neden
21.07.2026 16:00
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Bitcoin, uzun süredir zorlu bir dönem geçirdikten sonra bugün 66 bin doların üzerine çıktı. Bu yükselişin arkasında ETF girişleri, balina birikimi, yumuşayan enflasyon verileri ve kripto yasasındaki gelişme olmak üzere dört temel etken öne çıkıyor.

Temmuz, tarihsel olarak Bitcoin için olumlu geçen bir ay oldu ve bu yıl da şimdiye dek bu çizgiyi bozmadı. Kripto para temmuz ayına kötü bir başlangıç yaparak neredeyse iki yılın ardından ilk kez 58 bin doların altına indi, sonraki haftalarda ise hızla toparlandı.

Bugün bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 66 bin doları geçen Bitcoin, 1 Temmuz'daki dip seviyeden bu yana 8 bin doların üzerinde değer kazandı.

ETF GİRİŞLERİ VE BALİNA BİRİKİMİ HIZLANDI

Yükselişin ilk nedeni ETF girişleri ve balina davranışı oldu. Fonlar, sekiz hafta boyunca yalnızca çıkış yaşadıkları sert bir seriden birkaç hafta önce kurtuldu. Ardından yatırımcılar fonlara para akıtmayı sürdürdü ve ETF'ler aylar sonra ilk kez üst üste iki haftayı artıda kapattı. 20 Temmuz da bu seriyi uzatarak fonlara yaklaşık 227 milyon dolar giriş getirdi.

Fiyat toparlanmasının ikinci nedeni ise balina hareketleri oldu. CryptoQuant'ın paylaştığı verilere göre 1.000 ile 10.000 Bitcoin arasında tutan büyük piyasa katılımcıları, 60 günlük net birikimlerini yaklaşık 66.700 adete çıkardı. Bu rakam, bir ay önce görülen son rekora yakın bir seviye oluşturdu. Kuruluşa göre bu, söz konusu grubun net biriktirmenin kısa süreliğine 106.000 Bitcoin'i aştığı 17 Şubattan bu yana kaydettiği en güçlü birikim oldu.

ENFLASYON VERİSİ VE KRİPTO YASASI DESTEK VERDİ

Üçüncü neden daha makro bir nitelik taşıyor. Bir hafta önce açıklanan haziran ayı ABD enflasyon verileri, beklenenden düşük bir seyir gösterdi. Düşük enflasyon, Merkez Bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını azalttığı için Bitcoin haberin ardından hemen yükseldi. Benzer piyasa koşulları, Bitcoin gibi risk iştahına duyarlı varlıklar için elverişli kabul ediliyor.

Belki de şu an en önemlisi olan dördüncü gelişme ise CLARITY Yasası'ndan geldi. Yasanın onaylanma ihtimali günler önce yüzde 30'a doğru gerilerken, Beyaz Saray'ın bu kritik düzenleme için bir etik paketi üzerinde uzlaştığı ve metni ek doğrulama için bazı Cumhuriyetçi senatörlere gönderdiği haberleri ortaya çıktı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 66 bin doları aştı: İşte yükselişin arkasındaki 4 neden - Son Dakika

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