Bitcoin 78 bin doları aştı

Spot Bitcoin ETF'leri art arda üç haftadır net girişler kaydederek yaklaşık 1,8 milyar dolarlık sermaye çekti. Zeus Research analisti Dominick John, "Kriptonun yükselişi azalan jeopolitik riskler, güçlü ETF girişleri ve yapıcı pozisyonlanmanın bir araya gelmesini yansıtıyor." dedi. John, Bitcoin 75 bin dolar seviyesini kırdığında kısa pozisyonların tasfiyeye uğradığını ve bunun mekanik bir kısa pozisyon sıkışmasının (short squeeze) tetiklediğini de vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesi müzakere süreci için uzattığını açıkladı. Bu adım ateşkes tarihine ilişkin kaygıları hafifletti. Ancak İran, ABD'yi İran limanlarını engellemeye devam etmekle suçlayarak eleştirel bir tutum sergiledi. Kurumsal tarafta ise Michael Saylor liderliğindeki Strategy ek Bitcoin alımları gerçekleştirerek en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunu BlackRock'tan devraldı.

DUYARLILIK AŞIRI KORKU BÖLGESİNDEN ÇIKTI

K33 Research, Bitcoin'in yükseliş momentumunu sürdürme ihtimalinin güçlü olduğunu ve kısa vadede ek kısa pozisyonların sıkışması gibi olaylarının gerçekleşebileceğini öngördü. Araştırma firmasının raporuna göre fonlama oranları geçen haftaya kıyasla daha da geriledi. Buna karşın fiyatlar üç aylık zirveye ulaştı. Açık pozisyon miktarı yükselen dip ve yükselen zirve yapısıyla yukarı yönlü seyrini koruyor. Rapor, kademeli artan kaldıraç ile derin negatif fonlama oranlarının perp piyasasında short pozisyon birikimini işaret ettiğini ve bu yapının önümüzdeki dönemde kısa pozisyonların hem olasılığını hem de boyutunu artırdığını aktardı.

Piyasa duyarlılığı da belirgin biçimde toparlandı. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, Nisan başındaki 8 (aşırı korku) seviyesinden 33'e yükselerek "korku" bölgesine geçti. John, 33 puanlık okumanın bir korku rejimini yansıttığını ancak bu yükselişin açık boğa coşkusu yerine duyarlılıkta iyileşme ve kademeli bir risk iştahı artışına işaret ettiğini vurguladı.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, kalıcı bir boğa döngüsü için Bitcoin'in 78 bin ile 83 bin dolar arasındaki kritik seviyeleri koruması gerektiğini belirtti. Spot talebin arzı absorbe etmeyi sürdürmesi, likiditenin güçlenmesi, altcoin katılımının kalıcılaşması ve makro ortamın istikrara kavuşması da Ruck'ın öne sürdüğü koşullar arasında yer aldı.