Bitcoin ağustos ezberini bozdu - Son Dakika
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Bitcoin ağustos ezberini bozdu

Bitcoin ağustos ezberini bozdu
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Bitcoin ağustos ayını yüzde 24,95 kazançla kapattı. Ash Crypto'nun karşılaştırdığı 2014, 2018 ve 2022 ağustosları ise önceki döngü zirvelerinin ardından kayıpla kapanmıştı.

Kripto analisti Ash Crypto 1 Eylül'de bu sıra dışı aylık kapanışa dikkat çekti. Analiste göre Bitcoin'in kapanışı, geçmiş döngü zirveleri sonrasında görülen ağustos kayıplarından ayrıştı.

Ash Crypto'nun Bitstamp verilerine ve logaritmik ölçeğe dayanan grafiği, Bitcoin'in büyük döngü zirvelerinin ardından gelen ağustos performanslarını karşılaştırıyor. Grafiğe göre 2013 zirvesinin ardından 2014 ağustosu yüzde 18, 2017 zirvesinin ardından 2018 ağustosu yüzde 9, 2021 zirvesinin ardından 2022 ağustosu ise yüzde 14 değer kaybetti.

Bu yıl tablo tersine döndü. CoinGlass verilerine göre Bitcoin ağustosa 60 bin dolar seviyelerinde başladı, ay içinde 81 bin doların üzerine çıktı ve 78 bin 600 dolar civarında kapandı. Aylık kazanç yüzde 24,95 oldu.

DÖNGÜ ZİRVESİ SONRASI AĞUSTOSLAR HEP KIRMIZIYDI

Bitcoin 2017 ağustosunda yüzde 65'in üzerinde, Ağustos 2020'de yüzde 2,83 ve Ağustos 2021'de yüzde 13,8 kazandı. Kripto para 2022'den 2025'e kadar ise ağustosu dört yıl üst üste kayıpla kapattı. Ağustos 2026 bu seriyi sona erdirdi.

Üçüncü çeyrek de olumlu şekilleniyor. Aynı veriye göre üçüncü çeyrek, bir ay daha kalmasına rağmen şimdiden yaklaşık yüzde 33 artıda. Bu performansı yalnızca Bitcoin'in yüzde 80'den fazla yükseldiği 2017'nin üçüncü çeyreği geçiyor.

BİTCOİN HÂLÂ ZİRVESİNİN YÜZDE 38 ALTINDA

Grafiğin neyi gösterdiği kadar neyi göstermediği de önemli. Tablo, Bitcoin'in yeni bir boğa piyasasına girdiğini kanıtlamıyor. Yalnızca 2026 ağustosunun önceki üç döngü zirvesi sonrası ağustostan farklı kapandığını gösteriyor.

Bitcoin zirvesinden hâlâ uzakta. Kripto paranın son rekor seviyesi Ekim 2025'te 126 bin doların biraz üzerindeydi. Bitcoin, ağustos toparlanmasına rağmen bu seviyenin yaklaşık yüzde 38 altında işlem görüyor.

Yıllık tablo da bu mesafeyi doğruluyor. Bitcoin 2026 başından bu yana yüzde 29 değer kaybetti. Aynı dönemde kripto para piyasasındaki payı yüzde 58'in üzerine çıktı ve piyasa değeri yaklaşık 1,57 trilyon dolara ulaştı.

Kısa vadeli fiyat hareketi ise dalgalı seyretti. Orta Doğu'daki yeni saldırılar jeopolitik gerilimi yeniden alevlendirirken Bitcoin 77 bin doların altına indi. Kripto para kaybının çoğunu kısa sürede geri aldı.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 995 dolardan işlem görüyor. Kripto para geçen hafta 81 bin doları aşarak üç ayın zirvesine ulaşmıştı. Fiyat, Warsh'ın Jackson Hole açıklamalarının ardından geri çekildi.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ağustos ezberini bozdu - Son Dakika

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