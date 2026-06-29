Bitcoin ETF çıkışları sürerken 60 bin dolar desteğinde tutunuyor

Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 59 bin 600 dolardan işlem görerek analistlerin izlediği kilit desteğin hemen üzerinde kaldı. ABD spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta gelen 1,79 milyar dolarlık çıkış, riskli varlıklar aleyhine işleyen makro tabloya eklendi.

Spot Ethereum ETF'leri aynı dönemde 273 milyon dolar çıkışla üst üste yedinci haftalık kaybını yaşadı. XRP fonlarına 22,99 milyon dolar, Hyperliquid fonlarına ise 111 milyon dolar giriş oldu.

BİTCOİN OPSİYONLARI DÜŞÜŞE KARŞI KORUNUYOR

Laser Digital'in türev masasına göre Bitcoin, jeopolitik gerilimin yumuşamasıyla geçen haftanın başında kısa süre 64 bin dolara toparlandı, ancak hafta sonuna doğru artan satış baskısı parayı yeniden 60 bin doların altına itti. Ethereum bu süreçte Bitcoin'in gerisinde kalmayı sürdürdü. QCP Capital analistlerine göre yatırımcılar düşüşe karşı korunmak için prim ödüyor, özellikle temmuz vadeli 55 bin-58 bin dolar bandındaki Bitcoin satım opsiyonlarına ilgi yoğun.

Risk dönüşleri büyük ölçüde satım opsiyonları yönünde eğilirken QCP, Bitcoin ve Ethereum'un sırasıyla 58 bin dolar ve 1500 dolar dolayındaki kilit desteklerin hemen üzerinde işlem gördüğünü belirtti. Buna karşın hafta sonu 17 Temmuz vadeli 64 bin dolarlık Bitcoin alım opsiyonlarında görülen yüklü alımlar, bazı yatırımcıların mevcut seviyelerden bir sıçramaya da hazırlandığına işaret etti.

PİYASALAR YIL SONU FAİZ ARTIRIMINI YÜZDE 80 GÖRÜYOR

Faiz piyasaları artık yaklaşık 1,5 ek Fed faiz artırımı fiyatlıyor. Bu rakam, Orta Doğu çatışması öncesinde fiyatlanan iki indirimden büyük bir dönüşe işaret ediyor. Laser Digital'in masası, Fed bilinçli olarak şahin durmadıkça bu fiyatlamanın aşırı olabileceğini değerlendirdi. Capital.com'dan Kyle Rodda ise Apple'ın çeşitli ürünlerine yaptığı zammı, yapay zeka kaynaklı maliyet baskılarının tüketiciye de yansımaya başladığının kanıtı olarak gösterdi. Geçen haftaki PCE verisi korkulduğu kadar kötü olmasa da enflasyonun Fed hedefinin üzerinde ve yanlış yönde seyrettiğini ortaya koydu.

Piyasalar yıl sonundan önce faiz artırımı ihtimalini yüzde 80 fiyatlıyor. Perşembe açıklanacak haziran tarım dışı istihdam verisi sıradaki kritik sınav olarak öne çıkıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası forumunda konuşacak ve piyasalar ay sonundaki Fed toplantısı öncesinde mesajlarını yakından izleyecek. QCP, ABD piyasalarının cuma günü kapalı olması nedeniyle bu hafta likiditenin inceldiğine dikkat çekti. ABD-İran ateşkesi ise iki tarafın hafta sonu ihlal suçlamalarının ardından kırılgan seyrediyor.

Karamsarlığa karşı çıkan da var. Coinbase Institutional strateji başkanı John D'Agostino, kriptodaki acının gerçek olduğunu ancak altyapının gelişmeye devam ettiğini yazdı. D'Agostino, stablecoin kullanımındaki artışı, küresel düzenleyici netliğin gelişmesini ve ABD dışında Blockchain tabanlı değer transferinin yaygınlaşmasını, mevcut düşüşün "yalnızca geçici bir dalgalanma" olduğunun kanıtı olarak gösterdi. Grayscale ise iki senaryo çizdi. Araştırma başkanı Zach Pandl'a göre CLARITY Yasası Senato'dan geçer, Strategy bilançosunu güçlendirir ve Fed faizi sabit tutarsa tablo iyimser olur. Yasa tıkanır, hazine şirketleri kaldıraç azaltır ve enflasyon Fed'i artırıma zorlarsa Bitcoin bir miktar daha gerileyebilir.