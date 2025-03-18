Bitcoin ETF\'leri rekor girişle dönüş sinyalleri verdi

Kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Beş hafta üst üste net çıkış yaşayan ABD spot Bitcoin ETF'leri, en sonunda tersine dönerek yatırımcı ilgisini yeniden kazanmaya başladı. Bu değişim, BTC Markets analisti Rachael Lucas'ın da belirttiği gibi "Bitcoin fiyatının stabilizasyonu ve yenilenen kurumsal ilgi" sayesinde gerçekleşti. Çeyrek sonu portföy dengelemesi ve düşük ücretli ETF'lere artan talep de bu olumlu eğilime katkı sağlayan faktörler arasında yer alıyor.

Bitcoin ETF'lerindeki Beş Haftalık Çıkış Serisi Sona Erdi

ABD spot Bitcoin borsada işlem gören fonları Pazartesi günü 274,6 milyon dolar günlük net giriş elde etti. Bu rakam, 4 Şubat'tan bu yana görülen en büyük günlük giriş olarak öne çıktı.

Son haftalarda Bitcoin ETF'leri önemli satış baskısı altındaydı. Haftalık akışlar açısından fonlar SoSoValue verilerine göre toplamda yaklaşık 5,4 milyar doların çıktığı beş ardışık hafta net çıkış gördü.

BTC Markets'ın kripto analisti Rachael Lucas, "Bu değişim, Bitcoin fiyatının stabilizasyonu ve yenilenen kurumsal ilgiden kaynaklanan artan güveni gösteriyor." dedi. Lucas, çeyrek sonu kurumsal portföy dengelemesi ile düşük ücretli ETF'lere yönelik artan talebin olumlu akışlara katkıda bulunduğunu söyledi.

Pazartesi günü beş Bitcoin ETF'i net giriş bildirdi. Hiçbir fon çıkış kaydetmedi. Fidelity'nin FBTC'si 127,3 milyon dolar ile net girişlere en üst sırada yer aldı. Ark ve 21Shares'in ARKB'si 88,5 milyon doların fona girdiğini gördü.

Toplam değer açısından en büyük spot Bitcoin ETF'i olan BlackRock'ın IBIT'i, Pazartesi günü 42,3 milyon dolar giriş raporladı. Grayscale'in Mini Bitcoin Trust'ı ve Bitwise'ın BITB'si de net girişler kaydetti.

Bitcoin şu anki yaklaşık 83.000 dolar seviyesinde stabilize olmuş görünüyor. Lider kripto para birimi, bu ayın başlarında 78.500 ve 94.000 dolar arasında geniş bir şekilde dalgalandı.

Lucas "Volatilitenin devam etmesi bekleniyor. Çeyrek sonu yaklaşırken, yatırımcılar pozisyon değişimlerini yakından takip ediyor " dedi.