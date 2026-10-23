Bitcoin ETF\'lerindeki giriş serisi sonlandı

SoSoValue verilerine göre doğrudan Bitcoin'e yatırım yapan borsa yatırım fonlarında (ETF) 22 Ekim seansında 635,49 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu tutar, 25 Haziran'daki yaklaşık 696 milyon dolarlık çıkıştan bu yana görülen en yüksek günlük çekilme oldu.

EKİM AYINDA DENGE YENİDEN EKSİYE DÖNDÜ

Son çıkış, bir önceki seanstaki 528,4 milyon dolarlık net girişi aştı. Böylece ekim başından bu yana fonlardan çekilen para, yatırılan tutarın yaklaşık 174,5 milyon dolar üzerine çıktı. Ay içinde yeniden güçlenen talep, bu toplamı artıda tutmaya yetmedi.

Haftanın ilk üç işlem gününde ise farklı bir tablo vardı. Bitcoin ETF'lerine 19 Ekim'de 526,6 milyon dolar, 20 Ekim'de 23,16 milyon dolar ve 21 Ekim'de 528,4 milyon dolar girdi. Üç günlük toplam yaklaşık 1,08 milyar dolara ulaştı.

Perşembe günkü çekilmeye rağmen haftalık bilanço pozitif kaldı. İlk dört seansın toplamında yaklaşık 443 milyon dolarlık net giriş bulunuyor. Dolayısıyla aylık toplamın eksiye dönmesi, aynı dönemde haftalık girişlerin de tamamen silindiği anlamına gelmiyor.

ETHEREUM'DAN ÇIKIŞ XRP'YE GİRİŞ OLDU

Para çekilmesi Bitcoin fonlarıyla sınırlı kalmadı. Aynı seansta ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden yaklaşık 111 milyon dolar çıktı. Solana fonları yaklaşık 9 milyon dolar, Hyperliquid'in HYPE tokenına bağlı fonlar da yaklaşık 8 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Bu ayrışma, kripto fonlarına yönelik talebin bütün varlıklarda aynı yönde ilerlemediğini gösteriyor. XRP ETF'leri, diğer büyük kripto fonlarındaki çekilmelerin aksine yaklaşık 3,6 milyon dolarlık net girişle günü tamamladı.