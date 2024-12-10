Bitcoin, Ethereum ve XRP düşüşünün nedeni belli oldu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin, Ethereum ve XRP düşüşünün nedeni belli oldu

Bitcoin, Ethereum ve XRP düşüşünün nedeni belli oldu

Kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 3'lük keskin bir düşüş yaşadı. Ash Crypto, 2021'den bu yana en büyük likidasyon dalgasının gerçekleştiğini ve 2 milyar dolarlık işlemin silindiğini açıkladı. Bitcoin, Ethereum ve XRP sert düşüşler kaydetti.

10.12.2024 15:49
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X (eski adıyla Twitter) paylaşımlarıyla bilinen kripto para yatırımcısı Ash Crypto, 2021'den bu yana en büyük likidasyon dalgasının gerçekleştiğini ve 2 milyar dolarlık işlemin silindiğini belirtti. Coinbase'deki yatırımcılarının başlattığı satış hareketi, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP başta olmak üzere tüm ekosistemi derinden etkiledi.

Kripto Para Piyasası Neden Düşüşte?

Kripto para piyasasındaki bu sert düşüş, aşırı ısınmış piyasa koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yüksek fonlama ücretleri ve hızla artan açık faiz, piyasayı büyük bir düzeltmeye karşı savunmasız bıraktı. Satış dalgasının tetiklediği likidasyon zinciri, aşırı kaldıraçlı pozisyonların kapanmasına ve stop-loss emirlerinin devreye girmesine neden oldu.

Piyasadaki düşüş hareketi, farklı varlıklar üzerinde değişen etkiler yarattı. Ethereum, güçlü alım baskısı ve yüksek işlem hacmiyle direnç gösterdi. Bu durum, yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin devam ettiğini işaret etti.

XRP ise düşük likiditesi nedeniyle yüzde 6,3'lük sert bir değer kaybı yaşadı. Cardano (ADA), USDC ve FDUSD gibi diğer varlıklar olağandışı yüksek işlem hacimleriyle dikkat çekti.

Ash Crypto, bu tür likidasyon olaylarının zayıf yatırımcıları piyasadan uzaklaştırdığını ve güçlü yatırımcılara alım fırsatı yarattığını belirtti. Donald Trump'ın Ocak 2025'te göreve başlamasıyla beklenen büyük rallinin, piyasalarda tarihi bir yükselişe neden olabileceği öngörülüyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin, Ethereum ve XRP düşüşünün nedeni belli oldu - Son Dakika

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