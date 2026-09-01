Bitcoin fonları yeniden artıya geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin fonları yeniden artıya geçti

Bitcoin fonları yeniden artıya geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları cuma günkü çıkışın ardından pazartesi yeniden net giriş kaydetti. Ancak günün 216,7 milyon dolarlık net girişinin neredeyse tamamı tek bir fondan geldi.

SoSoValue verilerine göre cuma günü bu fonlardan 201,8 milyon dolarlık net çıkış olmuş ve dokuz seans süren giriş serisi sona ermişti. O seri boyunca fonlara 3 milyar doları aşan sermaye girmişti. Pazartesi günkü giriş önceki seansın çıkışını aştı.

Bitcoin fonları yeniden giriş kaydederken Ethereum, XRP ve Solana fonları kesintisiz giriş serilerini sürdürdü. Bitcoin tarafındaki toparlanma ise tek bir fonda yoğunlaştı.

TOPARLANMANIN YÜZDE 95'İ BLACKROCK'TAN GELDİ

Günlük girişin dağılımı dar bir tabana işaret ediyor. Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu (IBIT) tek başına 205,9 milyon dolar çekti ve kategorinin günlük toplamının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturdu.

Diğer fonların katkısı sınırlı kaldı. Grayscale'in Bitcoin Mini Trust fonu 9,4 milyon dolar, Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin fonu 6,9 milyon dolar, Bitwise'ın Bitcoin fonu 4,3 milyon dolar, Morgan Stanley'nin Bitcoin Trust fonu ise 3,6 milyon dolar giriş kaydetti.

Bir fon ise ters yönde hareket etti. VanEck'in Bitcoin fonundan (HODL) 13,4 milyon dolar çıktı, kalan fonlarda ise net akış görülmedi.

ETHEREUM FONLARI SERİYİ 11 SEANSA TAŞIDI

Bitcoin dışındaki fonlarda ise kesintisiz giriş serileri öne çıkıyor. Spot Ethereum fonları pazartesi 87,6 milyon dolar çekerek giriş serisini üst üste 11 seansa çıkardı.

Ethereum fonlarında da BlackRock öne çıktı. Şirketin iShares Ethereum Trust fonu (ETHA) 59,9 milyon dolar çekti. Grayscale'in Ethereum Mini Trust fonuna 13,5 milyon dolar, Fidelity'nin Ethereum fonuna 9,3 milyon dolar girdi.

XRP fonları da giriş serisini onuncu seansa taşıdı. SoSoValue verilerine göre bu fonlara pazartesi 5,64 milyon dolar girdi ve 18 Ağustos'tan bu yana her ABD işlem seansında sermaye çektiler.

SoSoValue verilerine göre Solana fonları üst üste onuncu işlem gününü net girişle tamamladı. Günlük giriş cuma günkü 18,1 milyon dolardan 925 bin dolara gerileyerek mevcut serinin en düşük düzeyine indi.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 824 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte dar bir bantta kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin fonları yeniden artıya geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’da transfer trafiği hız kesmiyor Yeni golcü İstanbul’a geldi
Galatasaray'da transfer trafiği hız kesmiyor! Yeni golcü İstanbul'a geldi
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:37:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin fonları yeniden artıya geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement