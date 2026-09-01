Bitcoin fonları yeniden artıya geçti

SoSoValue verilerine göre cuma günü bu fonlardan 201,8 milyon dolarlık net çıkış olmuş ve dokuz seans süren giriş serisi sona ermişti. O seri boyunca fonlara 3 milyar doları aşan sermaye girmişti. Pazartesi günkü giriş önceki seansın çıkışını aştı.

Bitcoin fonları yeniden giriş kaydederken Ethereum, XRP ve Solana fonları kesintisiz giriş serilerini sürdürdü. Bitcoin tarafındaki toparlanma ise tek bir fonda yoğunlaştı.

TOPARLANMANIN YÜZDE 95'İ BLACKROCK'TAN GELDİ

Günlük girişin dağılımı dar bir tabana işaret ediyor. Farside Investors verilerine göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust fonu (IBIT) tek başına 205,9 milyon dolar çekti ve kategorinin günlük toplamının yaklaşık yüzde 95'ini oluşturdu.

Diğer fonların katkısı sınırlı kaldı. Grayscale'in Bitcoin Mini Trust fonu 9,4 milyon dolar, Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin fonu 6,9 milyon dolar, Bitwise'ın Bitcoin fonu 4,3 milyon dolar, Morgan Stanley'nin Bitcoin Trust fonu ise 3,6 milyon dolar giriş kaydetti.

Bir fon ise ters yönde hareket etti. VanEck'in Bitcoin fonundan (HODL) 13,4 milyon dolar çıktı, kalan fonlarda ise net akış görülmedi.

ETHEREUM FONLARI SERİYİ 11 SEANSA TAŞIDI

Bitcoin dışındaki fonlarda ise kesintisiz giriş serileri öne çıkıyor. Spot Ethereum fonları pazartesi 87,6 milyon dolar çekerek giriş serisini üst üste 11 seansa çıkardı.

Ethereum fonlarında da BlackRock öne çıktı. Şirketin iShares Ethereum Trust fonu (ETHA) 59,9 milyon dolar çekti. Grayscale'in Ethereum Mini Trust fonuna 13,5 milyon dolar, Fidelity'nin Ethereum fonuna 9,3 milyon dolar girdi.

XRP fonları da giriş serisini onuncu seansa taşıdı. SoSoValue verilerine göre bu fonlara pazartesi 5,64 milyon dolar girdi ve 18 Ağustos'tan bu yana her ABD işlem seansında sermaye çektiler.

SoSoValue verilerine göre Solana fonları üst üste onuncu işlem gününü net girişle tamamladı. Günlük giriş cuma günkü 18,1 milyon dolardan 925 bin dolara gerileyerek mevcut serinin en düşük düzeyine indi.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 824 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte dar bir bantta kaldı.