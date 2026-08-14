Bitcoin için kritik uyarı: Bu seviyeye dikkat

Lider kripto para, son 24 saatte 63 bin 267 ile 64 bin 329 dolar arasında dar bir bantta hareket etti ve 63 bin 300 dolar civarında işlem gördü. Bu hafta açıklanan tüketici enflasyonu büyük ölçüde beklentilerle uyumlu geldi. Manşet enflasyon aylık yüzde 0,1 artarken yıllık bazda hazirandaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e geriledi. Gıda ve enerjiyi dışlayan çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 yükseldi. Açıklanan üretici enflasyonu verisi de aylık bazda değişmeyerek ılımlı seyri destekledi. Bitcoin'in 66 bin doları aşamaması ise verilerin piyasada güçlü bir alım dalgası yaratmadığını gösterdi.

Analistlere göre asıl belirleyici, geçen hafta açıklanan zayıf istihdam raporu oldu. Tarım dışı istihdam temmuzda 80 bin artış beklentisine karşın 23 bin geriledi. Mayıs ve haziran verileri ise toplam 103 bin aşağı yönlü güncellendi. Bu veri, faiz vadeli işlemlerinde eylül ayına ilişkin faiz artırımı ihtimalini yüzde 57'den yüzde 44'e indirdi. Vadeli işlemlere göre ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faizi yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutma olasılığı yüzde 65,6 olarak fiyatlanıyor. Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,68 dolayında yüksek kalması, düşük faiz beklentisinin kripto paraya sağladığı desteği sınırlıyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise şahin tonunu koruyarak ılımlı verilerin enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmeye yeteceğinden emin olmadığını söyledi.

STRATEGY DÖRT HAFTADIR BİTCOİN SATIYOR

Bitcoin son haftalarda 62 bin ile 66 bin dolar arasında sıkışırken kurumsal talep, madenci ve şirket satışlarıyla dengeleniyor. Kurumsal Bitcoin sahiplerinin başında gelen Strategy, ortalama 64 bin 262 dolardan 1690 Bitcoin'i 108,6 milyon dolara sattığını açıkladı. Bu satış, şirketin üst üste dördüncü haftalık işlemi oldu. Böylece şirketin dört haftadaki toplam satışı 6 bin 916 Bitcoin'e ve 429,4 milyon dolara ulaştı. Satış baskısına karşın kurumsal talep tarafında toparlanma sürüyor. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine geçen hafta 850 milyon dolar giriş oldu. Bu rakam, nisandan bu yana en güçlü haftalık sonuç oldu. Girişlerin 694 milyon doları BlackRock'ın IBIT fonuna yöneldi.

ANALİSTLER 61 BİN DOLARLIK DESTEĞİ İZLİYOR

Analistler aşağı yönde 61 bin ile 62 bin dolar aralığını kritik eşik olarak izliyor. Zincir üstü analiz platformu Glassnode'un kurucu ortağı Rafael Schultze-Kraft, son haftalarda 61 bin dolar civarında yoğun bir uzun pozisyon tasfiye riski oluştuğunu belirtti. Schultze-Kraft, fiyatın bu seviyeye gerilemesi halinde zorunlu satışların düşüşü hızlandırmasını beklediğini yazdı.

Analiz şirketi CryptoQuant'a katkıda bulunan Rain ise Bitcoin arzının yüzde 45 ila 46'sının şu anda zararda olduğunu, bunun tarihsel olarak derin piyasa stresiyle ilişkili bir bölge olduğunu aktardı. Rain'e göre 61 bin ile 62 bin dolar bandı korunamazsa fiyat 50 bin dolar seviyelerine doğru gerileyebilir. Yatırımcılar bundan sonra temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini, ağustos tüketici enflasyonunu ve Fed'in 15-16 Eylül toplantısını izleyecek.