Bitcoin karşıtı ismin son açıklaması herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin karşıtı ismin son açıklaması herkesi şaşırttı

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Bitcoin karşıtlığıyla bilinen ekonomist Peter Schiff, Trump'ın açıkladığı ABD stratejik kripto para rezervinde Bitcoin'in yer almasını anlaşılır bulurken, XRP'nin dahil edilmesinin gerekçesini sorguladı. Cardano kurucusu Charles Hoskinson ise XRP'nin ''harika'' bir teknoloji olduğunu belirterek başkanın doğru karar verdiğini savundu.

04.03.2025 10:25
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ABD'nin yeni kripto para politikası piyasaları hareketlendirdi. Trump'ın Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) içeren stratejik kripto rezerv duyurusu, uzmanlar arasında farklı yorumlara yol açtı. Kripto para piyasasının en sert eleştirmenlerinden Peter Schiff, Bitcoin'in dahil edilmesini anlayışla karşılarken özellikle XRP'nin rezerve dahil edilmesine itiraz etti.

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Ekonomist Peter Schiff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazar günü duyurduğu stratejik kripto para rezervi planında XRP'nin yer almasını eleştirdi.

Schiff sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin'in "dijital altın" anlatısından dolayı rezerve dahil edilmesinin mantıklı olduğunu belirtti. "Bitcoin rezervi için gerekçeyi anlıyorum. Buna katılmıyorum ama anlayabiliyorum." dedi.

Ancak Schiff XRP konusunda daha sert bir tutum sergiledi. "Ama bir XRP rezervi için gerekçe nedir? Neden buna ihtiyacımız olsun ki?" diyerek XRP'nin dahil edilmesini eleştirdi.

Stratejik rezervde yer alan diğer altcoin olan Cardano'nun (ADA) kurucu ortağı Charles Hoskinson bu eleştiriye karşılık verdi. Hoskinson, XRP'nin "harika" bir teknoloji ve küresel bir standart olduğunu, en güçlü topluluklardan birine sahip olduğunu vurguladı. Hoskinson, "Başkanımızın doğru kararı verdiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Kripto para dünyasının en sert karşıtlarından biri olan Schiff, Bitcoin'in "keskin bir düşüş" eşiğinde olduğunu ve Trump'ın bir "kurtarma paylaşımı" ile lider kripto para birimini kurtarmak için getirildiğini iddia etti. Bu fikir ayrılığı, Trump'ın Bitcoin'in Ethereum, XRP, Cardano ve Solana gibi diğer coinlerle birlikte ABD'nin stratejik kripto para rezervinin "kalbinde" olacağı yönündeki büyük duyurusunun ardından geldi.

Bitcoin karşıtı ismin son açıklaması herkesi şaşırttı
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Son Dakika Kripto Para Bitcoin karşıtı ismin son açıklaması herkesi şaşırttı - Son Dakika

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