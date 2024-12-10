Bitcoin madenciliğinde yeni bir dönem başlıyor: Bitmain ABD'de üretim tesisi kuruyor - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin madenciliğinde yeni bir dönem başlıyor: Bitmain ABD'de üretim tesisi kuruyor

Bitcoin madenciliğinde yeni bir dönem başlıyor: Bitmain ABD\'de üretim tesisi kuruyor

Bitmain, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları devam ederken, Bitcoin madencilik ekipmanları üretimini Amerika'ya taşıyarak pazar liderliğini pekiştirme yolunda ilerliyor.

10.12.2024 10:18
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Bitmain, ticaret gerilimlerinin arttığı bu dönemde, tedarik zinciri verimliliğini artırmak ve Kuzey Amerika'daki müşterilere daha hızlı hizmet sunmak için ABD'ye üretim tesisi açma kararı aldı. Çin merkezli bu dev firma, sektördeki %90'lık pazar payını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni tesis, Antminer S21 Pro madencilerinin ilk partisiyle piyasaya sürülecek.

Kripto Para Dünyasının Devi ABD'ye Taşınıyor

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen donanım üreticilerinden Bitmain, üretim tesislerini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıma kararı aldı. Şirketin kısa bir süre önce yaptığı açıklamaya göre bu stratejik karar ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimlerin ardından alındı.

Sektörde ASIC çip üretiminde yüzde 90'lık pazar payına sahip olan Bitmain, Kuzey Amerika pazarındaki müşterilerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor. Şirket, yeni Antminer S21 Pro modelinin ilk parti üretiminin bu ay içerisinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Son dönemde ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan gerginlik, yüksek kapasiteli bellek çiplerinin Çin'e satışının kısıtlanması ve Çin'in kritik mineral ihracatına getirdiği yasaklarla tırmandı. Bu durum, Bitmain'in ürünlerinin ABD limanlarında uzun süre beklemesine neden oldu. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı'nın kasım ayı sonunda yayımladığı rapor, bazı madencilerin sipariş ettikleri ürünleri almak için iki aya varan süreler beklemek zorunda kaldığını ortaya koydu.

Bitmain, yaptığı açıklamada medyada yer alan tedarik zinciri soruşturmalarıyla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığının altını çizdi. Şirket ayrıca, bu hamlenin Donald Trump'ın Truth Social platformunda bahsettiği "ABD'de üretilen Bitcoin" ve "enerji egemenliği" vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.

The Chain Bulletin'in verilerine göre Bitcoin Blockchain ağının hesaplama gücünün yüzde 44,3'ü ABD ve Kanada'da konumlanmış durumda. Bölgede MARA Holdings, Core Scientific, CleanSpark ve Riot Platforms gibi büyük madencilik şirketleri faaliyet gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madenciliğinde yeni bir dönem başlıyor: Bitmain ABD'de üretim tesisi kuruyor - Son Dakika

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