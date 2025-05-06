Bitcoin madencilik devi Riot BTC rezervlerini nakde çevirdi - Son Dakika
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Bitcoin madencilik devi Riot BTC rezervlerini nakde çevirdi

Bitcoin madencilik devi Riot BTC rezervlerini nakde çevirdi

Nasdaq'ta işlem gören büyük Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, Ocak 2024'ten bu yana ilk kez madencilik yoluyla kazanılan Bitcoin'lerini satarak 38,8 milyon dolar gelir elde etti. Şirket Nisan ayında toplam 475 BTC satışı gerçekleştirdi. CEO Jason Les, bu stratejinin hisse değerini korumak ve sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla uygulandığını vurguladı.

06.05.2025 09:40
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Bitcoin madencilik alanında faaliyet gösteren şirketler için kritik bir dönem olan Bitcoin yarılanması sonrası, finansal stratejiler yeniden değerlendiriliyor. Riot Platforms'un açıklamasına göre bu satış, güçlü bilanço yapısını korumak ve hisse senedi değerindeki seyreltmeyi sınırlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Riot Platforms Bitcoin Satışıyla 38,8 milyon Dolar Gelir Elde Etti

Riot Platforms yaptığı açıklamada, Nisan ayında toplam 475 Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini ve bu satışlardan yaklaşık 38,8 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Bu satış, 463 BTC'nin Nisan ayında madencilik yoluyla kazanıldığını, ek olarak 12 BTC'nin ise şirket rezervlerinden geldiğini gösteriyor.

Şirketin CEO'su Jason Les, "Sürekli olarak çok sayıda faktörü göz önünde bulundurarak ve güçlü bir bilanço önceliklendirerek en iyi finansman kaynaklarını değerlendiriyoruz" dedi. Les ayrıca bu satışların öz sermaye finansmanı ihtiyacını azalttığını ve hisse senedinde seyreltmenin miktarını sınırladığını vurguladı.

6 Mayıs itibarıyla Riot Platforms, halen 19.211 BTC hazinesine sahip durumda ve Strategy ile MARA Holdings'in ardından en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri konumunda. Les, şirketin piyasa koşullarını izlemeye devam edeceğini ve uzun vadeli Bitcoin hazine stratejisini korurken operasyonları sürdürülebilir bir şekilde finanse etmek için mevcut araçları kullanacağını belirtti.

Riot Platforms ilk çeyrekte toplam 161,4 milyon dolar gelir bildirdi. Bu, kısmen Bitcoin madenciliği gelirindeki 71,5 milyon dolarlık artıştan kaynaklandı. Buna rağmen şirket aynı dönemde 296,4 milyon dolar net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 211,8 milyon dolar net gelir elde edilmişti.

Bitcoin yarılanması sonrasında bir Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyeti ilk çeyrekte 43.808 dolara yükseldi. Bu rakam 2024'ün aynı döneminde 23.034 dolar seviyesindeydi yani neredeyse iki katına çıkmış durumda. Artan maliyetler ve düşen kârlılık, şirketleri yeni finansman stratejileri aramaya itiyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik devi Riot BTC rezervlerini nakde çevirdi - Son Dakika

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