Bitcoin madencisi Core Scientific'ten yapay zeka ev dönüşümü

28.04.2026 16:30
Core Scientific, Texas eyaletindeki Pecos sahasını yapay zeka iş yükleri için tasarlanmış yüksek yoğunluklu bir veri merkezi kampüsüne dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin açıklamasına göre proje, toplamda 1,5 gigawatt brüt güç kapasitesi hedefliyor. Bunun yaklaşık 1 gigawattı kiralama için uygun olacak.

Dönüşüm kapsamında sahada Bitcoin madenciliği için kullanılan yaklaşık 300 megawatt güç kapasitesi veri merkezi operasyonlarına yönlendirilecek. İlk veri salonu temel çalışmalarını tamamlayarak düşey inşaat aşamasına geçti. Başlangıç kapasitesinin 2027 yılı başında devreye girmesi bekleniyor. Şirket ayrıca elektrik dağıtım şirketiyle 300 megawatt ek güç sözleşmesi imzaladı ve tesisin arkasında konumlanan bir çözümle kapasiteyi genişletmeyi planlıyor. Projeyi desteklemek amacıyla bölgede 200 dönümden fazla arazi satın alındı.

Core Scientific CEO'su Adam Sullivan "Yeni nesil yapay zeka altyapısını inşa etme ve ölçeklendirme biçimimizi farklılaştırmak için derin iç uzmanlığımızı kullanmaya devam ediyoruz" dedi. Şirket geçen hafta ayrıca Georgia, Teksas, Kuzey Karolina ve Oklahoma'daki veri merkezi genişlemesi için 2031 vadeli 3,3 milyar dolarlık kıdemli teminatlı tahvil ihraç etmeyi planladığını açıklamıştı. Mart ayında da Morgan Stanley'den 1 milyar dolarlık kredi imkânı sağlamıştı.

BİTCOİN MADENCİLİĞİNDEN YAPAY ZEKAYA GEÇİŞ HIZLANIYOR

Core Scientific'in hamlesi, madencilik gelirlerinin daralmasıyla birlikte sektörde yaygınlaşan bir eğilimi daha da güçlendiriyor.

MARA Holdings şubat ayında Fransız altyapı şirketi Exaion'un yüzde 64 hissesini satın alarak yapay zeka hizmetlerine adım attı. Hive, Hut 8, TeraWulf ve IREN de madencilik tesislerini veri merkezine dönüştüren şirketler arasında yer alıyor.

Sektördeki kapasite arayışı kullanılmayan sanayi tesislerine de yöneldi. Bitcoin madencilik şirketi NYDIG, 2014'ten bu yana atıl duran New York'taki Alcoa tesisini devralmak üzere görüşmelere yakın olduğu bildirildi. TeraWulf ise daha önce Kentucky'deki Century Aluminum'un Hawesville tesisini 200 milyon dolara satın alarak yüksek performanslı bilişim ve yapay zeka tesisine dönüştürmeyi planladığını açıklamıştı.

