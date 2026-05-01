Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı - Son Dakika
Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı

Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı
01.05.2026 16:40
Bitcoin madencilik devi MARA Holdings, Ohio’daki Long Ridge Enerji’yi 1,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Şirket, 505 megavatlık doğalgaz santralini ve 1.600 dönümlük araziyi bünyesine katarak veri merkezi odaklı dijital altyapı kampüsüne dönüştürmeyi planlıyor.

Satın alma bedelinin en az 785 milyon dolarlık kısmı mevcut borcun devralınmasıyla karşılanacak. Kalan tutar nakit olarak ödenecek ve Barclays'in sağladığı köprü krediyle desteklenecek.

MARA, satın alımın 2025'in ikinci yarısı performansına göre yıllık yaklaşık 144 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) katkısı sağlamasını bekliyor. Şirket, tesisi 1 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip entegre bir dijital altyapı kampüsüne dönüştürmeyi hedefliyor. Enerji üretimi, su, arazi ve fiber bağlantı tek bir lokasyonda birleşecek.

MARA CEO'SU THİEL YAPAY ZEKA KAMPÜSÜ SİNYALİNİ VERDİ

Şirket CEO'su Fred Thiel, tesisi "büyük ölçekli enerji, yakıt arzı ve şebeke bağlantısını tek noktada sunan yüksek verimli bir enerji platformu" olarak tanımladı. Thiel, sahanın amiral gemisi niteliğinde bir yapay zeka kampüsüne dönüştürülmek üzere konumlandığını belirtti. Birden fazla potansiyel yapay zeka ve bilgi teknolojileri kiracısından halihazırda talep geldiğini ekledi.

MARA'NIN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ HIZLANIYOR

Satın alım, MARA'nın saf Bitcoin madenciliğinin ötesine geçme stratejisindeki en büyük adım olarak öne çıkıyor. Şirket yaklaşık bir ay önce 15.133 Bitcoin'i 1,1 milyar dolara satmış ve elde ettiği geliri 2030 ve 2031 vadeli dönüştürülebilir tahvillerinin geri alımında kullanmıştı.

MARA mart ayında hazine politikasını revize ederek bilançosunda tuttuğu Bitcoin'lerin satışına da olanak tanımıştı. Önceki politika yalnızca yeni üretilen Bitcoin'lerin satışına izin veriyordu. Bu değişiklik, şirketin enerji ve veri merkezi yatırımlarına kaynak aktarma iradesini yansıtıyor.

Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı - Son Dakika

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler

16:26
Tedesco’ya Almanya’da büyük şok Ağzı açık kaldı
Tedesco'ya Almanya'da büyük şok! Ağzı açık kaldı
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
SON DAKİKA: Bitcoin madencisi MARA milyar dolarlık enerji santralini satın aldı - Son Dakika
