Bitcoin madencisi Riot kârını ikiye katladı

Nasdaq'ta işlem gören Riot Platforms, Bitcoin fiyatlarındaki yükseliş sayesinde mali tablolarında dramatik bir iyileşme kaydetti. Şirketin 19.273 BTC'lik portföyündeki 470,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş değer artışı, çeyrek sonuçlarını olumlu yönde etkiledi. Bu güçlü performansa rağmen şirket, artan ağ zorluk seviyesi nedeniyle madencilik maliyetlerindeki i artışla mücadele etmeye devam ediyor.

Riot Bitcoin Hazine Değerlenmesiyle Rekor Kâr Elde Etti

Şirket, çeyrekte 1.426 BTC üreterek toplam Bitcoin varlığını 19.273 adede çıkardı. Bu miktar, küresel halka açık şirketler arasında dördüncü en yüksek Bitcoin portföy pozisyonunu temsil ediyor.

Madencilik sürecinde tek bir Bitcoin'in maliyeti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artış gösterdi. Bu artışın temel nedeni, ortalama küresel ağ hash oranındaki sürekli yükseliş olarak gösteriliyor.

Riot CEO'su Jason Les, açıklamasında "Bitcoin fiyatındaki güçlü rüzgarlar Riot'un rekor 219,5 milyon dolarlık net gelir ve 495,3 milyon dolarlık düzeltilmiş operasyonel kârlılık göstergesi elde etmesine katkıda bulundu." dedi.

Şirket yaklaşık 4,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile Marathon'un ardından ikinci en büyük halka açık Bitcoin madenciliği firması konumunda bulunuyor.

Riot ayrıca gelir akışlarını çeşitlendirmek amacıyla Corsicana tesisi çevresinde daha fazla arazi satın aldığını açıkladı. Bu yatırımlar, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka tekliflerini geliştirmek için kullanılacak. Şirket yılbaşından bugüne arazi alımına 28 milyon dolar harcadı ve yıl sonuna kadar ek 49 milyon dolarlık sermaye harcaması öngörüyor.