Bitcoin neden 7 bin dolar yükseldi? Ralli sürecek mi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin neden 7 bin dolar yükseldi? Ralli sürecek mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin neden 7 bin dolar yükseldi? Ralli sürecek mi?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, olumsuz makroekonomik gelişmelere rağmen pazartesi günü 7 bin dolardan fazla yükselerek 87 bin 400 dolara çıktı. Rallide spot Bitcoin ETF'lerine yönelen yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş ve düşüş yönlü pozisyonların kapanması etkili oldu. Hareketin sürmesi için yeni fon girişleri gerekiyor.

Kripto para, gün içindeki dip seviyesinden 7 bin dolardan fazla toparlanarak Bitstamp verilerine göre 87 bin 400 dolara ulaştı. Bu seviye, ocak ayının sonundan bu yana görülen en yüksek fiyat oldu.

Hareket, kripto piyasasının son haftadaki olumsuz haber akışına rağmen gerçekleşti. ABD Senatosu'nun kripto piyasası yapısını düzenlemesi beklenen CLARITY Act'i ilerletme oylamasında başarısız olması ve Federal Rezerv'in üç yıldan uzun süre sonra ilk faiz artışını yapması Bitcoin'i önce 75 bin dolara kadar çekti. Bitcoin daha sonra cuma günü 80 bin doları, cumartesi günü ise 82 bin doları aştı. Orta Doğu'daki gerilim ile Rusya ve Ukrayna arasındaki saldırılar kısa süreli geri çekilmeye yol açsa da fiyat 80 bin 300 dolar seviyesinden yeniden yükseldi.

ETF GİRİŞLERİ VE KISA POZİSYONLAR RALLİYİ HIZLANDIRDI

Spot Bitcoin ETF'lerine pazartesi günü 998,95 milyon dolar girdi. Bu tutar, fonların yaklaşık bir yıldaki en güçlü günlük performansı oldu. ETF akışları, piyasa hareketinin kaldıraçlı işlemlerin yanında doğrudan alımlarla da desteklendiğini gösterdi.

CryptoQuant analizi, spot talebin ETF girişleriyle birlikte hareket ettiğini ve 340 milyon dolardan fazla düşüş yönlü pozisyonun tasfiye edildiğini belirtti. Kısa pozisyonların zorunlu olarak kapatılması için Bitcoin alınması, yükseliş sırasında yeni bir alım dalgası yarattı.

BİTCOİN İÇİN YENİ TEST 85 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

CryptoQuant'ın gerçekleşen fiyat dağılımı verisine göre Bitcoin'in 80 bin ila 85 bin dolar arasında daha önce yoğun bir işlem geçmişi bulunmuyor. Bu boşluk, fiyatın söz konusu aralıktan hızlı geçmesini sağladı. Bitcoin şimdi 85 bin ve 95 bin dolar bölgelerinde daha güçlü dirençle karşı karşıya.

Analiz, yükselişin devamı için ETF akışlarının sürmesi gerektiğine işaret etti. Coinbase Premium Gap göstergesinin negatife dönmesi ABD'deki spot talebin zayıfladığını gösterirken, gözler yeni işlem gününde fonlara yeniden para girip girmeyeceğine çevrildi.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
Kocaali’de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu Kocaali'de şüpheli ölüm: Bezirgan Mahallesi Muhtarı aracının içinde başından vurulmuş halde bulundu
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
14:33
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi 4 maçı kaçıracak
Vlahovic sakatlandı, milli takımdan affını istedi! 4 maçı kaçıracak
13:56
Son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark 15 puan oldu
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu
13:39
Liverpool’da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
Liverpool'da Salah isyanı: Bize yalan söylediler
13:29
Fenerbahçe’de 8-0’ın perde arkası Aziz Yıldırım’ın sözleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 8-0'ın perde arkası! Aziz Yıldırım'ın sözleri ortaya çıktı
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:27
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 14:36:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin neden 7 bin dolar yükseldi? Ralli sürecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement